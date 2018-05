Cómo es el remedio de 15 euros que utilizan las Kardashian para combatir las estrías

Kim Kardashian se está poniendo en forma y es por eso mismo por lo que lanzó un mensaje de agradecimiento a su entrenador personal a través de su cuenta de Instagram. Es el que le ha ayudado a perder peso y a cambiar sus hábitos de alimentación, que parece que no eran nada saludables. Pero claro, hacer deporte, comer bien y adelgazar tan rápido tiene sus consecuencias. Estrías. Es por eso mismo por lo que la celebrity ha compartido con todos su secreto para evitar que salgan.

Parece que Kim Kardashian tiene un truco infalible para eliminar las estrías de raíz, o para evitar que aparezcan. “Este es mi secreto para eliminar las estrías por menos de 15 euros”, dijo por su Instagram Stories. Esta historia de la Kardashian daba acceso directo a su app donde explicaba cuál era ese truco tan infalible. Bio-Oil. Sí, ese producto que tienes en tu estantería o que has visto mil veces en la tienda. Ese es el producto milagroso que tienen las Kardashian para evitar las estrías.

“Hace que mi piel brille y tiene múltiples beneficios“, indicó. “Si tienes cicatrices o estrías, basta con masajear el aceite en ese área un par de veces al día”. Ella afirma que lo usa a todas horas y que le encanta. Además, por ese precio, ¿Quién puede resistirse? Ha sido también su salvavidas en los embarazos, así que tendremos que hacerle caso y comprar nuestro propio Bio-Oil, ¿No es cierto?

En Bio-Oil explican que es un producto ideal para la eliminación de estrías y cicatrices, aunque también han aclarado que, por naturaleza, las estrías son permanentes y que son imposibles de eliminar. El producto ayuda a atenuarlas y a mejorar su aspecto, pero difícilmente a eliminarlas.

Bio-Oil debe aplicarse en la zona afectada por las estrías dos veces al día y dando un suave masaje con el producto. No eliminará las estrías, aunque las Kardashian digan que sí, pero mejorará su aspecto notablemente. También dependerá de cómo te cuides tú. Si comes sano, haces deporte o bebes la suficiente agua al día. Es un producto infalible, sí, pero no hace milagros.

Su precio es bastante económico, así que, ¿A qué esperas para decirle adiós a las estrías a las cicatrices con un producto bueno, bonito y barato? No esperes más, que las estrías no lo hacen.