Si quieres estar al día, tienes que conocer a estas políticas españolas

Mireia Mollà

A nuestro pesar, la política es como el fútbol, y parece existir una primera línea de la política y luego el resto. Es por eso que hay muchas mujeres que están en segunda línea, pero que todavía no se conocen demasiado. Mireia Mollà es una de ellas. Nació en el año 1982, en Elche, de donde es concejala en la actualidad.

Forma parte de Compromís, y no solo eso, sino que también es diputada autonómica en las Cortes Valencianas. No será una de esas políticas españolas de primera línea, como puede ser Cristina Cifuentes o Manuela Carmena, pero sí que tiene cierta importancia, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Mireia estudió estadística. Es de las pocas que no estudió la carrera relacionada con las ciencias sociales o políticas.