Quiénes son los “shippeos”, la nueva revolución de las redes sociales

Cuando uno escucha la palabra “shippeo” se queda, cuanto menos, sorprendido, pues es relativamente nueva pero que está revolucionando en las redes sociales. Procede de la palabra inglesa frienship que significa amistad, si cogemos la última parte de esta palabra, nacerá la novedosa y actual término de “shippeo” que es lo que verdaderamente se desea al hacer alusión a ella.

Ya incluso se atreven a inventar otras palabras derivadas de la misma, tal es el caso de la palabra “shipping” que hace referencia al fenómeno de “shippear”. Su origen deviene del deseo de los fans por unir a personajes famosos con los que consideran que debe haber algo más que una amistad, independientemente de que ellos quieran o no. Los famosos se deben a su público y si no quieren decepcionarles, están forzados a complacerles para que alcancen la felicidad.

El shippeo más deseado de la historia

Este fenómeno que incesantemente se mueve en las redes sociales tales como: Twitter, Instagram o Facebook da mucho que hablar y genera historias inventadas entre celebrities más allá de la amistad. El shippeo pretende unir a parejas que debían haber tenido algo más o que, si lo tuvieron, nunca debieron perderlo y os preguntaréis ¿por qué? pues por el simple de hecho de que así lo quiere su público y así debe ser.

Estamos seguros de que, puestos a pensar, se nos viene a todos a la cabeza una historia de amor que fue, pero que se rompió y esa no puede ser otra más que la de Bisbal y Chenoa. No hay persona que valga que no haya llorado por esta historia ni suplicado, rezado y gritado a los cuatro vientos que necesita que vuelvan a estar juntos como pareja. No existe una explicación coherente, tan solo que queremos que estén juntos y retomen su preciosa historia de amor.

Qué se esconde bajo el shippeo

Entre los motivos ocultos del “shippeo” se encuentran el de atisbar cualquier indicio de romance entre los famosos, para lo que debemos estar ojo avizor, comentar y compartir con tus amigos la pista que acabas de encontrar para dar fe de lo que parece que es amor por fin y el de ilusionarte con los tuyos y celebrar cada movimiento de aproximación del uno hacia el otro.

¿Se puede ser más generosos que ser felices por ver enamorados a tus celebrities? no se puede pedir más. Las redes sociales funcionan como catalizadores para que los mensajes y fotos de sus fans les haga entrar en razón para satisfacer sus demandas, lo sientan o no, queremos que el amor triunfe siempre en donde parece que hubo un acercamiento y porque hacen buena pareja y que ¿por qué no?. Nunca fue tan fácil hace feliz a la gente.

De momento los famosos que hay en la parrilla para comprometerse son: Bisbal y Chenoa en primer lugar, como antes hemos nombrado, Alyson y Marco Ferri de Gran Hermano Vip, Alfred y Amaia de Operación Triunfo y Aitana y Cepeda también de OT. Nuestra recomendación es que si no queréis que vuestra carrera profesional de un batacazo por la pérdida de seguidores, debéis ceder para que todos vivamos en paz y felices. La fama tiene un precio.