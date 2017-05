Productos cosméticos que son realmente inútiles

Seguro que te pasa como a todas, que tenemos un montón de cremas y de productos cosméticos desde el baño hasta la habitación. Sí, es algo habitual pero tampoco está de más el saber que no todos esos productos son realmente necesarios. ¡Muchos de ellos son inútiles!.

Aunque no nos lo parezca, en un primer momento, verás como hoy te convences de que realmente no los necesitas. Porque eso de que menos es más, va a ser verdad en todos los aspectos. Es por ello que hoy te vamos a descubrir los productos cosméticos que no necesitas para nada de nada.

Productos cosméticos que realmente no necesitas

Tienes todo lleno de cremas, mascarillas y otros productos cosméticos. Diferentes texturas o marcas son las que te llevan a probarlos. En ocasiones no es solo la prueba, sino que pensamos que realmente los vamos a necesitar. ¡Pero nada más lejos de la realidad!.

Puntas abiertas : Sí es cierto que hay numerosos productos contra las puntas abiertas. Nos prometen que sanarán esta parte del cabello, casi de milagro. Pero es que realmente no es así. No decimos que no hagan efecto en un momento concreto, pero no a largo plazo. Para ello, lo mejor es cortarse las puntas .

: Sí es cierto que hay numerosos productos contra las puntas abiertas. Nos prometen que sanarán esta parte del cabello, casi de milagro. Pero es que realmente no es así. No decimos que no hagan efecto en un momento concreto, pero no a largo plazo. Para ello, lo mejor es . Cremas para manos y pies : Te puedes ahorrar el tener una crema para las manos y otra, para los pies. Más que nada porque si tienes una crema hidratante que funcione, te servirá para todas las zonas. Sí es cierto que la cara es más sensible y puedes usar una crema especial.

: Te puedes ahorrar el tener una crema para las manos y otra, para los pies. Más que nada porque si tienes una que funcione, te servirá para todas las zonas. Sí es cierto que la cara es más sensible y puedes usar una crema especial. Champú anticaspa : Se dice que cuando tenemos el problema de la caspa champú habitual que nos encontraremos en el supermercado, no va a detener el problema. Para ello, lo mejor es acudir a una farmacia.

: Se dice que cuando tenemos el problema de la que nos encontraremos en el supermercado, no va a detener el problema. Para ello, lo mejor es acudir a una farmacia. Labios : Para cuidar de una manera correcta los labios, nada como aplicar un poco de vaselina . No necesitas nada más. Gracias a ella, conseguirás tenerlos más saludables que nunca.

: Para cuidar de una manera correcta los labios, nada como aplicar . No necesitas nada más. Gracias a ella, conseguirás tenerlos más saludables que nunca. Cremas anti-celulíticas : Es bastante complicado eliminar la celulitis . Eso casi lo sabemos todas muy bien. Así que, nada mejor que hacer ejercicio, una dieta saludable y aplicar alguna crema hidratante o reafirmante. Pero no dejarnos llevar por todas esas cremas caras, que sí pueden suavizar la piel pero desde luego no eliminará este problema así como así.

: Es bastante complicado . Eso casi lo sabemos todas muy bien. Así que, nada mejor que hacer ejercicio, una dieta saludable y aplicar alguna crema hidratante o reafirmante. Pero no dejarnos llevar por todas esas cremas caras, que sí pueden suavizar la piel pero desde luego no eliminará este problema así como así. Mascarillas: No necesitamos decenas de mascarillas para tener un rostro perfecto. Además, las llamadas mascarillas de tela se consideran un tanto inútiles. No hacen mucho más que el trabajo de una mascarilla normal.

Ahora ya sabes un poco más acerca de esos productos cosméticos que tienes guardados. Lo mejor es que pensemos lo que realmente usamos y lo que necesitamos. Nos ahorraremos dinero pero también, espacio en nuestra casa.