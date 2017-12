Es posible!. Cómo hacer que un hombre deje de ser mujeriego

Un hombre mujeriego es aquel que no se conforma con tener a una sola mujer. Se caracteriza porque tiene fama de lo que es, se le van los ojos detrás de otras mujeres, aún en presencia tuya, su teléfono móvil le abduce y tiene comportamientos extraños con él, conoce a muchas mujeres, las cuales le dedican muchos mensajes en las redes sociales, parece programado para soltar, de vez en cuando palabras o frases bonitas que no parecen sentidas y lo peor de todo, te confunde con otras que lo traen loco.

Mucho cuidado con los hombres de esta especie porque te seducen con la mirada, encandilan con sus andares, saben atraer tu atención, te adulan hasta la saciedad y su interés hacia ti parece demostrar que siente hacia tu persona, algo más que un deseo sexual. Pero nada más lejos de la realidad. A pesar de todos estos datos, no todo está perdido y es posible hacer cambiar a un hombre para que deje de ser mujeriego y te lo vamos a contar a continuación. No pierdas detalle si estás harta de ese hombre que se pierde por todas.

Táctica



El hecho de tener como pareja a un hombre mujeriego no quiere decir que no te quiera o que desee más a otras mujeres que a ti, lo que le ocurre es que su elevado ego personal y su enorme narcisismo se adueñan de su persona y no saben cómo gestionarlo. Pero, tranquilidad en las masas, no todo está perdido. Es evidente que, a pesar de gustarle otras miles de mujeres por las que se le salen los ojos de las órbitas, a la que ha elegido para mantener una relación seria y estable es a ti, por lo que es buen comienzo y también puede ser un buen final. No te desanimes.

La clave está en encontrar ese punto débil, que seguro que lo tiene como todos, que le ha hecho unirse a ti. Intentar que abra la persona que yace detrás de ese hombre “malote” que le impulsa a algo que le parece inevitable y que desvele cuáles son sus debilidades. Con confianza, paciencia y mucho amor, caerá rendido a tus pies y se te entregará total y exclusivamente sólo a ti. Y si no me crees, ¿a qué esperas para comprobarlo?.

Respirar hondo

El hombre mujeriego solo ve a la mujer como una meta que conseguir, la cual, una vez alcanzada y colocada su medalla, pierde el interés desmesurado que mostraba al principio. Es por este motivo por lo que no debes ceder tan fácilmente a sus encantos, si hay que hacerse la dura y ponérselo difícil, habrá que hacerlo. La idea es que vea en ti cada día ese reto que se auto impone cuando sale a la calle, de esta forma, te convertirás en su mayor objetivo, sin necesidad de tener que buscar fuera lo que ya tiene en casa y sobre todo, porque se lo pondrás tan difícil que no le quedarán tiempo, fuerzas ni energía para otras conquistas y entonces, serás tu la que lleve las riendas de tu hombre. Pasado un tiempo podrás ponerle a prueba para comprobar si sigue tan mujeriego como antes o si esta vez has conseguido tu objetivo. Paciencia!!