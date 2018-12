Peinados rápidos para salir de urgencia de tu casa

Cuando salimos de casa con mucha prisa, pensamos siempre que no nos dará tiempo a ir peinadas. Pero sin duda, podemos echar mano de los peinados rápidos que hoy te mostramos. Una serie de ideas para que, a pesar de que tengamos mucha prisa, siempre podamos ir impecables.

No hace falta que nos pasemos mucho tiempo delante del espejo para conseguirlo. Siempre podremos disfrutar de una selección de peinados rápidos que nos sacarán de más de un apuro. Para que no te quedes sin ideas, aquí te las mostramos todas. Así que, no te olvides de memorizarlas o guardarlas.

Peinados rápidos, semi-recogido con trenzas

Uno de los peinados más cómodo que tenemos son los semi-recogidos. Porque nos ayudan a retirar el cabello del rostro pero evitando el llevarlo totalmente recogido. Así que, conociendo sus virtudes, ahora solo nos queda ir al peinado en cuestión. Para ello, debemos hacer dos reparticiones, una a cada lado de la cabeza. Con ellas haremos una trenza y las uniremos en la parte posterior de la cabeza. ¡Así de sencillo!.

Trenza lateral

Sin duda, las trenzas siempre son una firme apuesta, además de estar en tendencia. Ya que son rápidas y sencillas de hacer, sobre todo cuando nos decantamos por las clásicas de tres cabos. Así que, en este caso no podían pasar de largo. Pero le daremos ese toque original, haciendo una trenza lateral. Para ello, nos peinamos hacia un lado, hacemos tres reparticiones de cabello y creamos la trenza. Puedes dejar mechones sueltos, si lo prefieres.

Moño alto efecto despeinado

Atrás quedan esos peinados con un acabado perfecto. Hoy en día se lleva el estilo desenfadado y como tal, el efecto despeinado. Por eso, los peinados que cuentan con ese estilo siempre son necesarios. Para no pasar demasiado tiempo con él, lo que hacemos es hacer una coleta alta no tirante y a partir de ella podremos elaborar el moño. Aunque es cierto que muchas personas hacen el moño directamente con una goma de cabello.

Cola de caballo

Cuando elegimos la cola de caballo entre los peinados rápidos, hay que mencionar que tenemos muchas variantes. Una de las primordiales es hacer una coleta de caballo alta. De nuevo, recuerda que tan solo debemos peinar el cabello hacia atrás y recogerlo con una goma de pelo. Pero podemos dejar mechones a ambos lados del rostro y hasta hacer un ligero tupé que le otorgue un poco de volumen al resultado final. Una coleta baja y un poco más tirante, nos dejará un estilo elegante donde lo haya.