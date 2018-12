Dicen que los 40 años son como los nuevos 20. Por eso, nada como elegir unos peinados que sigan manteniendo ese espíritu juvenil que tanto nos gusta. Porque no por cumplir más años debemos dejar de lado los looks que siempre hemos llevado. Solo podemos ir amoldándolos a ese paso del tiempo.

Pero como los años 40 son sinónimo de madurez pero todavía mucha juventud por delante. Así que, podemos llevar todos esos estilos e ideas que tanto nos gustan, sin temor a que nos queden mal. Dejamos la edad un poco a un lado, para seguir eligiendo los cortes de pelo así como peinados que más nos favorezcan.

Peinados Long Bob para los nuevos 40 años

El peinado Bob es uno de los más aclamados. No solo a los 40 años sino en todas las décadas. Porque se trata de un estilo que combina a la perfección con nuestra facciones. De ahí que cuando tengamos que elegir un nuevo corte de pelo, este será uno de los favoritos. Porque sabemos que estamos apostando a un gran ganador. Nos quedará una melena sobre los hombros. Ni demasiado larga ni tampoco muy corta. Las medias melenas y con alguna que otra capa para darle movimiento, es uno de los mejores peinados a tener en cuenta.

Media melena con flequillo

De largo, seguimos apostando por la media melena, pero además, le hemos añadido un flequillo. Porque los peluqueros siempre insisten en que este pequeño gesto, ayuda a aniñar la cara. Lo que hará que nos quitemos algunos años de encima. No tiene por qué ser un flequillo tupido en la frente, sino que también puedes apostar por un flequillo lateral y un cabello con ligeras ondas para darle un poco de jovialidad. Recuerda que un flequillo ladeado que sea un poco largo, siempre favorece y mucho. Puedes apostar por unas mechas para darle más brillo a tu cabello.

Pelo corto con volumen

Cuando ya pasamos unos cuantos años de los 40, queremos hacer un cambio radical. Pero no por ello perder nuestro estilo. Por eso, son muchas las mujeres que suelen cortar el cabello bastante corto. Aunque no es algo que nos extraña porque también las de 30 o menos buscan un estilo similar. Como bien decíamos antes, no es cuestión de edad, sino de apostar por nuestras facciones, dejarnos llevar por nuestros gustos y hasta por la moda. En este caso, os proponemos un cabello corto pero dejando un poco de volumen en la parte superior. De este modo nos permitirá la opción de un flequillo y de llevarlo hacia atrás en ocasiones más formales. Un corte de pelo que también crea tendencia allá dónde va.