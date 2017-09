Ooho, o “gotas de aguas comestibles” para olvidarse del plástico

Su nombre es “Ooho” y se trata en un recipiente elaborado a partir de algas pardas y cloruro de calcio. También se le conoce como gotas de aguas comestibles debido a la forma del envase. Este invento puede ser la solución a la acumulación de envases de plástico, un problema que está afectando al planeta Tierra.

Las gotas de aguas comestibles fueron presentadas por primera vez hace tres años, por los ingenieros del Royal College of Art de Londres, Inglaterra. No obstante, la producción en serie de éste futurista recipiente solo ha sido posible ahora, y se espera que Ooho salga al mercado a finales del año 2017.

Según algunos estudios, se estima que para el 2050, habrá más plástico contaminando los océanos que peces viviendo en el mismo. La producción desbordada de envases para agua, refrescos y muchos otros líquidos se está convirtiendo en un gravísimo problema ambiental, el cual nos afecta a todos de manera directa e indirecta.

¿Sabías que para que se produzca una sola botella de un litro de agua, se desperdician tres en el proceso? Y, además, sólo una de cada cinco botellas de plástico es reciclada y las demás tardan alrededor de 500 años en descomponerse. Tanta contaminación terminará afectando nuestras vidas, si es que podemos vivir para contarlo.

Las gotas de aguas comestibles podrían ser el futuro

Por esas razones, las alternativas innovadoras y creativas a las problemáticas del desperdicio de plástico parecen cada vez más inminentes. Y debido a todo lo que acontece en la actualidad, la empresa emergente Skipping Rocks Lab está tratando de desarrollar gotas de aguas comestibles para reemplazar a las dañinas botellas de agua.

El laboratorio de ésta empresa emergente inició una campaña de financiación colectiva para conseguir €400.000 EUR ($478.795 USD), con la finalidad de poder continuar investigaciones similares a las gotas de aguas comestibles. Lo que ellos no esperaban es que el vídeo en el que muestran su maravilloso producto se volvería viral.

Grandes plataformas mediáticas como la BBC, The New York Times, Business Insider y The Guardian han hecho reportajes sobre sus logros, y gracias a eso, su campaña de financiación colectiva logró recolectar más de €700.000 EUR ($837.892 USD).

Esperamos y anhelamos que con toda ésta atención, los desarrolladores de Skipping Rocks Lab logren llevar a buen puerto las gotas de aguas comestibles. Y tenemos la esperanza que en un futuro no muy cercano, podamos probar una nueva forma de mantenernos hidratarnos y transportar líquidos, sin dañar al medio ambiente.

Ooho promueve el uso de las gotas de aguas comestibles debido a que son biodegradables. Una vez que salga al mercado, se convertirá en una alternativa a las botellas de plástico. Los ingenieros afirman que su misión es “desaparecer los residuos de envases”, una acción que salvaría al planeta Tierra y a los que vivimos en ella.