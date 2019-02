Nueva vida a tu pelo con el aceite de ricino

Por si no lo sabías, el aceite de ricino es uno de los ingredientes perfectos para darle más vida a tu cabello. Aunque la gran mayoría de los aceites son de gran ayuda, hoy nos quedamos con este en particular porque está lleno de beneficios.

Si todavía no lo has probado, ya es hora de que lo tengas en cuenta. Hoy descubrirás todas las ventajas, pero no solo para ti sino también tu cabello. Si quieres disfrutar de un pelo sano, entonces no te pierdas todo lo que sigue. ¡Porque sin duda, te va a sorprender!.

Componentes del aceite de ricino

Si hablamos de algo tan necesario en nuestra belleza, tenemos que mencionar todas sus grandes virtudes. Entre ellas descubrimos que cuenta con ácido ricinoleico que es perfecto para estimular el crecimiento del cabello. Además, los ácidos grasos Omega 3 y 6 también son parte principal de nuestro aceite de ricino y de la belleza en general. Porque aportarán hidratación y activarán la circulación, para que el cabello no se vea tan débil.

Beneficios del aceite de ricino para tu pelo

La caspa puede aparecer e instalarse en nuestra vida. Nos dejará picores y un cuero cabelludo bastante seco. Por eso, el aceite será perfecto para humectar la zona y que nos olvidemos de ese picor y sequedad.

puede aparecer e instalarse en nuestra vida. Nos dejará picores y un cuero cabelludo bastante seco. Por eso, el aceite será perfecto para humectar la zona y que nos olvidemos de ese picor y sequedad. Además, le dará brillo y un poco de volumen, lo que nos permitirá lucir una melena más bonita que nunca.

En tan solo unas semanas, gracias a la hidratación que le aporta el aceite , verás tu cabello como si fuera otro. Más brillo y más salud en general.

, verás tu cabello como si fuera otro. Más brillo y más salud en general. Va a fortalecer el pelo y además, crecerá de manera más fuerte, gracias a estimular los folículos.

Se dice de este tratamiento que hará que las canas tarden un poco más en salir. Sabemos que en muchas ocasiones es algo de tipo genético y contra eso no podremos luchar. Pero por lo menos, lo intentaremos y sino, sabemos que nos ayudará en los demás puntos.

Cómo usar el aceite de ricino

Lo mejor es que el aceite esté templado antes de usarse. Aplicaremos unas gotas por el cuero cabelludo y nos haremos un suave masaje por toda la zona. Luego, podremos aplicar un par de gotas más y extenderlas hacia las puntas. Ahora solo queda el tiempo de reposo, que será de unos 25 minutos y tras ese tiempo, lavaremos el cabello con champú y como de costumbre. Puedes repetir el proceso un par de veces por semana hasta que veas los resultados. ¡Verás cómo te sorprenden!.