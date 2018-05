La nueva lección de moda de la Reina Letizia

La Reina Letizia se ha convertido en una de las reinas con más estilos de todo el mundo. En cada una de sus apariciones se espera con ansías el look de la reina. Letizia suele ir a la moda y arriesgarse, que es algo que otras reinas, duquesas o princesas, como Kate Middleton, deciden no hacer. A Letizia no le va lo clásico y lo ha demostrado en multitud de ocasiones.

A continuación vamos a conocer algún que otro modelo de la Reina Letizia con el cual nos dio una lección de moda a todos. Además, también hay que añadir que la Reina Letizia suele trabajar mucho su cuerpo para que la ropa le quede perfecta, por lo que es un extra que hay que considerar.

La trenza de burbujas

La reina Letizia tiene un espíritu muy joven y, aunque lleve looks más serios y elegantes por estricta etiqueta, siempre sabe como darle un punto especial a sus looks que consigue llamar la atención. En esta ocasión se encontraba en el 60 aniversario de Europa Press. Letizia decidió escoger como peinado una trenza de burbujas, más típica en las niñas pequeñas que en las mujeres adultas. Aún así, a ella le pareció un peinado acertado, y parece que estaba en lo cierto. No se habló de otra cosa.

Por lo demás, Letizia escogió un vestido gris perla de la firma Nina Ricci, un vestido muy elegante y distinguido que le ayudó a ir como una auténtica reina. En cuanto a los complementos, la Reina Letizia llevó unas sandalias de charol de Magrit y un clutch de pedrería. Un look estupendo.

El look de la Reina Letizia en la polémica Misa de Pascua

Si hay algo que caracteriza a la Reina Letizia es que es una mujer muy versátil en todos los sentidos, incluso en el mundo de la moda. Uno de los últimos looks de la reina lo vimos en la polémica Misa de Pascua. Aquí, Letizia lució una vaporosa blusa azul con lunares blancos firmada por Carolina Herrera. Combinó la blusa con unos pantalones palazzo con botones plateados en los laterales de Hugo Boss. Un look elegante y cómodo para una misa.

La Reina Letizia está valorada como una de las mujeres con más estilo, es más, ha sido nombrada como la reina mejor vestida de los últimos años. Y no nos extraña nada. La reina sabe cómo vestir en cada ocasión, aunque en más de una haya levantado alguna que otra polémica por su vestimenta. ¿Qué te parece a ti el atuendo de la Reina Letizia en los últimos años?