¿Netflix o HBO? Ventajas y desventajas de las dos principales plataformas a la carta

Ventajas de Netflix

Netflix es una empresa estadounidense que ofrece un servicio mensual, por cierta cantidad, de todo tipo de series y películas. Está disponible en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Irlanda y España. Puedes ver tus series y películas desde varios dispositivos y también, puedes crear hasta cinco perfiles de una misma suscripción para que tus amigos o familiares pueden disfrutarlo.

No tiene compromiso de permanencia, por lo que puedes darte de baja y de alta cuando quieras. Tiene numerosas y reconocidas producciones propias como House of Cards, Por trece razones, Orange is the new black, por mencionar alguna.