Los productos de belleza más absurdos que te puedes encontrar en Ebay

Bálsamo labial con sabor a bacon

¡El bacon que rico! Al lado de unos huevos fritos con sus patatitas fritas ¿a qué se te ha abierto el apetito? ¡normal! ¿pero para qué sirve tener un labial con sabor a bacon?

Hay labiales con sabor y olor a frutas como la fresa, el melón, la manzana, etc Esto es normal porque el olor a frutas es algo muy gustoso, pero ¿quién quiere que sus labios sepas a bacon? Parece un invento de lo más absurdo. Su uso no te aportará nada excepcional. No te hará tener un mejor look, pero si un peor olor ¡a nadie le gusta ir por ahí oliendo a panceta!