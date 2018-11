Todos conocemos a Dulceida. Es una de las grandes influencers y como tal, siempre nos hemos fijado tanto en su manera de vestir como en sus peinados o maquillaje. Pues bien, ella también es toda una apasionada de esto último y sobre todo, de los labiales. Así que, ha dado el gran salto.

Parece que la firma MAC ha dejado que Dulceida ponga su granito de arena para lanzar una nueva tonalidad y expresión de pintalabios. Por eso, no te puedes perder el resultado final porque seguro que te va a impresionar tanto como a todos nosotros. ¿Te gustan las rosas rojas?.

El nuevo pintalabios de MAC y Dulceida

Ella ha mencionado en alguna ocasión que era toda una asidua de los pintalabios de esta casa. Además, tenía muy claro cuáles eran sus dos preferencias. Por un lado estaba ‘Diva’ y por otro, ‘Russian Red’. Sí, dos colores en rojizo que la influencer solía mezclar para dar lugar a una nueva tonalidad llena de vida y belleza.

Así que, para darle vida a ese color, nada como tenerlo en una misma barra de labios. Así, ya no hace falta que se combinen diferentes tonalidades. La comodidad es preferible tenerla en un solo paso, ¿no crees?. Pues bien, después de mucho proceso, el resultado es un labial rojizo, ya que para ella la gran inspiración son las rosas rojas así como una buena copa de vino tinto. Además, su acabado es mate, para intensificar el color en los labios.

Una textura de terciopelo

Si el color llama la atención, su textura no se iba a quedar atrás. Más que nada porque Dulceida suele usar colores de este tipo. Son tonos llamativos y vibrantes, pero que no siempre resultan igual de cómodos. Así que, ella tenía claro que necesitaba una textura ligera, que fuera cómoda y no demasiado densa. Por lo que el resultado tenía que ser muy cremoso y mate. ¡Así de simple!.

Combinando el labial de MAC

Ella sabe bien cómo combinar las mejores prendas y accesorios. Así que, en este caso no se iba a quedar atrás. Dulceida usar un color como éste en numerosas ocasiones. Es decir, puede ser ideal para ir con un look más casual pero sin perder el estilo. Los pantalones vaqueros, una blusa básica y una cazadora son los mejores amigos del color más intenso. Pero también para un toque elegante y de fiesta irá estupendo. Esto es lo bueno de un labial en rojo y mate: Que puede ser tu mejor aliado en todo momento. Lo podrás conseguir en la página oficial de MAC a un precio de 19,50 euros.