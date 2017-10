Los artistas que más titulares dejaron a Risto en el Chester

Chester in Love (anteriormente se llamaba Viajando con Chester) es un programa de la televisión española con género periodístico. Está producido por Mediaset España Comunicación con la Fabrica de la tele. Se emite en Cuatro (aunque por lo visto no van a haber más entregas porque no se ha llegado a un acuerdo) El formato está presentado por Risto Mejide en sus primeras tres temporadas y luego le sustituyó Pepa Bueno.

Se emitía de forma semanal y se estrenó el 23 de febrero de 2014 Tras las primeras cuatro temporadas en antena y tras las audiencias tan malas el programa se renovó cambiando el nombre. Pusieron a público en el plató (no demasiado) y volvió Risto a presentarlo. Te vamos a contar cuales han sido los momentos más importantes y destacados del programa desde sus comienzos ¿cuál ha sido el invitado que más te ha sorprendido?