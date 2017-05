Los 10 errores de las mujeres en la primera cita

No somos perfectas, pero a veces creemos que lo somos. Es por eso que en muchas ocasiones, no nos damos cuenta de que cometemos errores hasta en las situaciones más básicas y esenciales, como puede ser la primera cita. Es verdad que pensamos que puede ser por los nervios, por conocer alguien nuevo, o esperar demasiado de ello.

Aún así, hay errores que suelen ser un desacierto y que pueden arruinar por completo una cita. Lo malo de estos errores es que después, no hay forma de arreglarlos, porque ellos no dejarán de pensar en ello y se quedarán marcados, y será difícil que lo olviden. Algunos pueden parecer nimios, pero otros tienen su gravedad. Mira cuáles son para no repetirlos la próxima vez.