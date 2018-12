El look Pin-Up no ha pasado de moda. Nos encanta las ideas de estilo retro, porque llegan con más fuerza que nunca. Una manera de echar la vista atrás y de volver a esas épocas que nos llevan hasta los años 40. Fue en esta década cuando tuvo su gran éxito, manteniéndolo casi intacto hasta los años 60.

Aunque ha estado en la sombra, eran muchas las tendencias que siempre lo recordaban. De ahí que el estilo Pin-Up vuelva a estar de plena actualidad. Nadie quiere perderse unas ideas como las que siguen. No solo en el maquillaje, sino también en el mundo de la moda. ¿Estás preparada para ello?.

Look Pin-Up, el maquillaje

Sin duda, el maquillaje es siempre protagonista para un estilo así. En este caso, el look Pin-Up nos viene a mostrar un rostro llamativo en la parte de los labios, gracias a su color y para los ojos un delineado acentuado. Para la piel, un toque suave y sedoso pero no demasiado marcado. Puedes usar una base y maquillaje del tono de tu piel. Luego, usarás unas sombras en tonos vainilla o marrón pero muy claros. Lo mejor es que esta parte no tenga demasiado protagonismo. Finalmente, haremos un delineado de cat-eyes para marcar la mirada más sexy y perfilaremos y pintaremos los labios en rojo pasión.

Peinados de estilo Pin-Up

Los peinados que van con el estilo Pin-Up, nos permiten hacer recogidos altos y con volumen, así como llegar el cabello suelto pero con una una onda o canelón en la parte del flequillo. Eso sí, suelen completarse con un pañuelo que va colocado a modo de diadema. Lo mejor de este tipo de peinados es su variedad y que podrás combinarlos con tu maquillaje de igual manera. Si quieres, unas ondas marcadas con un maquillaje similar al que hemos mostrado, será una combinación más que perfecta.

Moda Pin-Up, ¿qué prendas llevar?

Para poder inspirarte, no está de más que busques imágenes de las divas del momento como Dita Von Teese quien hasta el momento no ha abandonado dicho estilo. Por ejemplo, los vestidos de cuerpo entallados y de faldas con corte A son siempre básicos. Puedes combinar estampados en ellos tanto de cuadros como de lunares, en negro y blanco o bien, blanco y rojo. Los corsés son otra de las prendas clave, así como los escotes en ‘V’ y los zapatos de fino tacón, con medias transparentes pero que tengan algunos dibujos originales. Puedes optar por faldas de cintura alta o pantalones pitillo en colores llamativos. O bien, unos jeans tobilleros con una camisa de cuadros atada a la cintura.