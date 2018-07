Las brochas de maquillaje son una de las herramientas de belleza más necesarias. Porque como indica su nombre, las usaremos para poder aplicar desde el maquillaje hasta el colorete o las sombras y el corrector. ¡Seguro que tú también tienes una gran variedad de las mismas!. Pues hoy te contamos cómo puedes limpiarlas.

Porque en ocasiones nos olvidamos de su limpieza, hay que reconocerlo. Algo que no es nada bueno porque pueden almacenarse numerosas bacterias que no benefician a nuestra piel. Así que, solo tienes que apuntar estos útiles consejos para que tus brochas de maquillaje queden más que perfectas.

Cómo lavar las brochas de maquillaje

El primer paso a tener en cuenta es que debemos lavar las brochas en la dirección que vaya el pelo de las mismas. De ahí que tengamos que comenzar en la base y terminar en las puntas o extremos. No queremos que el agua caiga sobre el mango de la brocha. Porque esto haría que se pudiera despegar y sería una pena desperdiciarlas de esta manera. Así que, recuerda tener cuidado con el agua.

Limpieza de las brochas a fondo

Para limpiar las brochas tenemos que aplicar sobre ellas un poco de champú neutro o champús para bebés. Frotarás con este champú tu brocha. Siempre con movimientos suaves para evitar romper el pelo de la misma. Además, irás haciendo pequeños círculos con los dedos para retirar toda la suciedad posible. Luego, lo aclaras con un poco de agua, hasta que ésta salga totalmente limpia. Retira el exceso con una toalla o papel y deja secar. Pon la brocha en horizontal pero evitando que el pelo se pegue a la superficie. De ahí que el borde de una mesa o encimera sea el mejor lugar.

Brochas de productos líquidos

Cuando tu brocha está destinada a aplicar productos en crema o líquidos como puede ser el maquillaje o ciertos correctores, necesitan una limpieza diferente. Más que nada porque son productos que tienen un poco más de aceite en su composición, por lo que la suciedad no saldrá de forma tan sencilla. Así que, le echarás un par de gotitas de aceite de oliva y luego, harás el lavado que acabamos de comentarte. Si no dispones del aceite, también sirve el lavavajillas que tengas en casa.

Limpiadores instantáneos

Por si no lo sabías, en el mercado también te puedes encontrar con los llamados limpiadores instantáneos. Así que, ya no necesitarás ninguno de los consejos anteriores. Eso sí, hay que decir que está bien su uso para limpiar las brochas de maquillaje cada día. Más que nada porque así no tendremos que esperar que se sequen. Así que, si eres de las que te maquillas todos los días, quizás es una idea que te convenga.

Brochas para productos en polvo

Antes mencionamos los líquidos y ahora, le toca el turno a los que vienen en polvo. Pues bien, en este caso, puedes limpiarlas con un poco de jabón, en pastilla. Es más sencillo de decirle adiós a la suciedad en este caso. ¿Conocías todas estas ideas?.