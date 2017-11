Siempre queremos tener un bonito recuerdo de un momento tan mágico como es el embarazo. Así es que, muchas mujeres optan por los recuerdos a modo de instantáneas. Hoy en día son muchas las ideas para hacer una sesión de fotos a una embarazada. Desde las ideas más clásicas hasta otras que son un tanto más raro o bien, original.

Aunque hoy nos vamos a quedar con esas ideas un tanto raras y diferentes. Quizás puedas descubrir que por imaginación no es. Aunque muchas de ellas siempre es mejor que no las lleguemos a imitar, por lo que pueda pasar. Ideas para todos los gustos de mujeres muy felices gracias a su estado.

Sesión de fotos a una embarazada, las ideas más curiosas

Siempre se dice que el buen gusto está en todo aquello que sobresale por original. Pues entonces aquí lo tenemos y mucho. Cuando hablamos de una sesión de fotos a una embarazada, se nos pueden pasar numerosas ideas por la cabeza. ¿Quizás sea alguna de éstas?.

Su gran pasión son las abejas, de ahí que ella es apicultora. Pero aún así, quizás no es una de las imágenes perfectas para hacerse estando embarazada. Bueno y sin estarlo. Ella cree que son animales cariñosos y que realmente supieron bien dónde colocarse a la hora de realizar la fotografía en cuestión. Más de 20 mil abejas se fueron colocando alrededor del que sería el cuarto hijo de la mujer. Esta sesión se llevó a cabo gracias a Kendrah Damis Photography.

Luego ya tenemos algunas ideas que si la primera nos ha dejado con la boca abierta, en este caso tampoco se quedan atrás. Parece que las parejas buscan todo tipo de recursos. De este modo, la sesión de fotos a una embarazada puede ser de lo más original. Pero otras veces quizás ya es exceder un tanto ciertos límites. El círculo de la vida se dejaba ver a estos padres bien disfrazados y maquillados para la ocasión, como si del rey León se tratara.

Claro que el joven de la imagen derecha quizás quiera ver la barriga de su mujer desde otra perspectiva. Una manera de darle sorpresa al bebé que está por salir y que, curiosamente también está siendo reflejado gracias al dibujo que aparece en la barriga de la joven. Una imagen que desde luego, puede resultar un poco curiosa. ¿No te parece?.

En este caso ya no sabemos quién es más protagonista, si el futuro bebé y la madre o bien, el padre. Parece que las poses no acompañan al buen resultado de una imagen como ésta. Sin duda, el padre quiere lucirse mucho más y no es mala idea pero como recuerdo, seguro que su hijo se lo comentará en un futuro no muy lejano. ¿Qué ideas te gustarían en una sesión de fotos a una embarazada?.