No existe una técnica mágica que nos haga saber si te ponen los cuernos. Quizás porque en gran parte de las ocasiones, los celos son los que realmente nos traicionan. No podemos dejarnos llevar por ello, así que, lo que tenemos que intentar es hacer una valoración del comportamiento de nuestra pareja. No nos fijaremos en un simple hecho, sino que para saber si nos engañan tiene que darse varias condiciones.

Si tu pareja reúne alguna de la que te vamos a comentar, debemos de ir con precaución hasta poder averiguar un poco más. No nos dejaremos llevar por las escenas de parejas. Porque no traerán nada bueno tras ellas. Hoy te damos las mejores claves para saber si te ponen los cuernos. ¡Descúbrelas!.

Cómo saber si te ponen los cuernos

Tu pareja se contradice

Una de las cosas que nos da por pensar es en las contradicciones. Cuando nos menciona una persona, sin pensar, pero sabemos que con ella no se habla desde hace tiempo. Quizás lo intenta remendar pero todavía le sale peor la mentira. Cuando notas que intenta buscar una respuesta y no se le ve confianza en la que te da. Entonces puede que dichas contradicciones oculten algo más.

No suele aportar datos concretos

Cuando llevas bastante tiempo en pareja, está claro que uno conoce a todos los amigos del otro. Quizás haya alguna amistad, que debido a la distancia no hayas conocido aún. Pero de todos modos, sabrás de su existencia. Pues bien, cuando preguntamos y no da los datos concretos de esa persona, entonces desconfiamos. No nos sirve de nada que nos digan que ha estado con una amiga o amigo…¿pero quién de todos ellos?. ¿Por qué no nos da el nombre propio?. Pues porque puede estar ocultando algo. Si no nos dice los nombres, tampoco lo hará de los lugares donde haya estado.

Sale con frecuencia e inventa excusas

Si ya no te llama cada día para hacer planes, si ves que sale con mucha frecuencia cuando antes no lo hacía y que las excusas están más presentes en vuestras conversaciones, puede ser que el engaño esté detrás de todo ello. Las cosas no suelen cambiar de un día para otro. No es frecuente que en poco tiempo tenga otras amigas que ni conoces, ni que se le dé por salir cuando nunca había sido así. Es decir, los cambios de comportamiento y de sus hábitos también pueden demostrar que te ponen los cuernos.

Los nervios

Si ves que la pareja está más nerviosa de lo habitual, puede ser otro de los gestos que la delaten. Porque cuando uno oculta algo, suele salir a flote. La conciencia es un tanto mala y en estos temas mucho más.

Necesita esta más tiempo solo

Otro de los datos que puede apuntar a una infidelidad es cuando la otra persona nos dice que prefiere estar más tiempo solo. Quizás no sea así del todo. Lo que prefiere es ir apartándose un poco de nosotros para poder comenzar una nueva vida. Todas estas son claves para saber si te ponen los cuernos, pero eso sí, no hay que desconfiar a la mínima. Simplemente tienen que darse todas ellas para poder pensar que nuestra pareja nos está traicionando. Lo mejor es no obsesionarse con cada señal ni tampoco con los celos, quienes son muy malos consejeros.