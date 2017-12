Las 10 preguntas picantes mas buscadas en Google sobre relaciones

Google nació con la idea de ofrecer respuestas a través de millones de páginas web que se alojan en la red. Lo que seguramente no sospechó el buscador es que se convertiría en una especie de tabla salvavidas que nos saca de cualquier problema o nos consuela cuando no encontramos solución.

Y claro, el sexo es una de nuestras mayores preocupaciones. ¿Para qué recurrir a sexólogos o terapeutas si tenemos Google? Es comprensible. El motor de búsqueda está disponible 24 horas al día y su precio es relativamente barato. Sólo necesitamos una conexión a internet y ganas para despejar las dudas que nos asolan con respecto a las relaciones sexuales. Descubre las 10 preguntas picantes más buscadas en Google sobre relaciones.

¿Cómo hacer llegar a la mujer al orgasmo?

Uno puede pensar: ¿por qué no se lo pregunta a su pareja? Muy sencillo, Google ofrece un número de respuestas infinitas. Alguna colará. Además, por sorprendente que parezca, esta pregunta también la hacen internautas del género femenino que quieren disfrutar al máximo de sus relaciones sexuales.

Respuestas en forma de trucos infalibles para alcanzar el orgasmo –el número de consejos es indiferente- : conocer cuáles son tus gustos sexuales; relajarse y dejarse llevar; dedicar tiempo a los juegos preliminares; armarse de sensibilidad y dulzura; estimular el clítoris; expresar a la otra parte qué es lo que te hace sentir más cómodo; o las mejores posiciones sexuales para llegar al clímax. Pero, ¿y si no funciona? Bueno, es que hay tantas formas de excitarla como número de mujeres en este planeta. Cada mujer es diferente.

¿El tamaño importa?

Esta cuestión la formulan tanto hombres como mujeres. Hay páginas que muestran a los genitales masculinos como un símbolo de orgullo y virilidad. Otros no le otorgan demasiada responsabilidad a la hora de alcanzar el orgasmo. Y muchos aseguran que lo importante no es su tamaño sino su capacidad para saber usarlo adecuadamente. De cualquier manera, la influencia del tamaño del pene en el placer sexual parece ser una de las grandes preocupaciones de la población.

En muchos casos Google ha registrado preguntas que tienen que ver con el aumento de la longitud y el grosor del pene: cómo obtener un pene más grande de forma natural; qué ejercicios se pueden practicar para conseguir alargar el pene; y métodos para hacerlo crecer ya (corre mucha prisa). Hay de todo: lo que puedas imaginar y lo que no.

¿Cuánto tiempo debe durar el sexo?

Con esta pregunta, las páginas mejor posicionadas en el motor de búsqueda, tampoco se ponen de acuerdo. Rankings que valoran una sesión de sexo en aceptable si llega a los 3 minutos, e ideal si supera los 7. ¿Eres de los que llega o de los que se queda corto? ¿Debe la fémina culminar antes o después del hombre? ¿Afecta la edad en la duración del coito? Hay opiniones de todos los colores y para todos los gustos.

Hasta la ex actriz de cine X, Mia Khalifa ha respondido algunas de las preguntas picantes más buscadas en Google. Según Khalifa, en el punto medio está la gracia del asunto. Para ella “uno ‘rapidito’ puede durar entre 5 y 7 minutos, mientas que algo más apasionado dura unos 10 y 15 minutos”. Parece que a nadie se le ha ocurrido pensar que es la pareja la que marca los tiempos en función de los factores que haya a su alrededor.

¿Duele el sexo por detrás?

Al parecer, el sexo anal está de moda. Un tema que hace no mucho era tabú ahora se expone sin problema alguno en cualquier blog, revista digital o medio de comunicación de masas. Por lo visto, a los hombres les encanta; a las mujeres, en general, no demasiado. Así que el tema está enfocado a impedir cualquier tipo de dolencia antes de realizarlo.

Consejos y reglas básicas para disfrutar del sexo anal: confianza en tu pareja, mucha comunicación, mucha lubricación, mucha higiene y una dieta rica en fibra (sí, también es importante lo que comes). Para ayudar a perder el miedo, hay páginas que cuentan casos de actores y actrices que han necesitado enemas para evitar accidentes durante los rodajes. Cosas que suceden en el porno, no en el mundo real.

¿Cómo puedo durar más en la cama?

Es un clásico: retrasar la eyaculación y dejar que las mujeres lo hagan primero. Hay hombres que sufren de eyaculación precoz y, a veces, este inconveniente puede acabar por destruir su vida sexual. En este caso, como en otros problemas sexuales más complejos, uno puede ponerse en manos de un especialista o dejar que sean los algoritmos de Google los que escojan las soluciones.

Si escoges la segunda opción lo primero que te aparecerá serán un montón de revistas masculinas en las que se describen estrategias para que aguantes más en la cama. Hay técnicas como la de no penetrar a la mujer hasta que están muy a punto; o la de agarrarse un buen pedal a base de gintonics. Efectivas podrán ser, pero ¿es necesario llegar a este punto? ¡Qué no cunda el pánico! Siempre quedarán los remedios caseros o de la abuela. Desde luego, Google está en todo.

¿Por qué mi novia no quiere tener sexo conmigo?

Muchas mujeres se muestran reacias a tener relaciones sexuales con la frecuencia de antes. ¿Le preguntamos a ella qué es lo que pasa? No, mejor a Google. A las razones que se refieren al estrés que está viviendo o a la pérdida de chispa que siempre ha existido, se unen otras que podrían ser ciertas (o no). Agárrate que llegan curvas.

“No hueles bien” (¿te duchas? ¿te lavas los dientes?); “eres un flojo” (¿tienes iniciativa? ¿eres un tío con energía?); “No colaboras en las tareas domesticas” (¿pones lavadoras? ¿haces la cama? ¿has pasado la aspiradora al dormitorio?); “estás actuando como su estuvieras en una fraternidad” (¿eructas en público? ¿bebes hasta vomitar? ¿eres de los que cuenta chistes machistas?); “no notas nada en ella” (¿te has dado cuenta de su último corte de pelo? ¿sabías que había perdido más de 10 kilos?). Evidentemente, después de esto el castigo suele ser no tener sexo. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es usar la inteligencia con la que has sido dotado.

¿Cuántas calorías se queman durante el sexo?

No sólo es una de las preguntas que más se le formulan al buscador; sino que, por lo visto, también es una de las que más se repiten las mujeres. Y, ¿adivináis qué? La comunidad científica también está enfrentada con respecto a este asunto. Podréis encontrar muchísimos estudios que versan sobre el tiempo, la duración del coito y la postura utilizada. Todo influye. En lo único que sí están de acuerdo todos los investigadores es que el sexo es una actividad sana que debe practicarse de forma frecuente.

Vale, pero lo que tú quieres es perder peso. ¿Qué tal si sales a caminar? ¿Por qué no te apuntas a un gimnasio? ¿Tienes una alimentación adecuada? Te han dicho que se puede adelgazar haciendo el amor y que puedes perder más de 6 kilos en menos de tres meses. Bueno, según algunos de los numerosos estudios de los que hablábamos anteriormente, la mujer puede llegar a perder 69 calorías y los hombres 101, sólo si la relación sexual dura 25 minutos (¡Qué presión!). Ya deberías estar manos a la obra que el tiempo pasa muy deprisa.

¿Cómo tener sueños eróticos?

Las fantasías juegan un papel fundamental en el sexo. Y dormir es otro de los placeres necesarios en nuestro día a día. Si unimos ambos factores podemos obtener un tándem perfecto. En el mundo de los sueños todo puede suceder. No hay límites. Nosotros lo sabemos y Google también.

En el buscador hay páginas y tutoriales que te enseñan a manipular tus sueños e inducirte a soñar con increíbles experiencias sexuales. ¿A qué estás esperando para dar rienda suelta a tu imaginación? También la postura en la que duermes tiene un fuerte impacto sobre la actividad mental y las alucinaciones que se adquieren al soñar. Según los estudios realizados, dormir boca abajo estimula la producción de sueños eróticos. Así que si duermes boca arriba o de lado deberías plantearte cambiar de posición.

Anterior

Siguiente ¿Dónde está el punto G? El punto G sigue generando mucha controversia. Los especialistas no terminan de ponerse de acuerdo. Unos piensan que es real; mientras que otros afirman que se trata de un invento del Doctor Grafenberg, a quien se debe su nombre. Y es que exista o no, hallar este preciado tesoro parece ser una tarea difícil para muchas mujeres. Quien ha estimulado este punto erógeno asegura haber sentido un placer inmenso no comparable a nada del mundo terrestre. Por eso Google ofrece a los usuarios confusos con este punto unas cuantas respuestas: sitios web dedicados de pleno a las relaciones sexuales; artículos científicos explicando paso a paso la ruta a seguir; videos testimoniales de mujeres y hombres que han vivido una de las experiencias más increíble de su vida cuando localizaron el famoso punto G. [nextpage title= "2"] Anterior

Siguiente

¿Cómo besar?

Vale, esta pregunta no es demasiado picante. Pero es una de las preguntas que más veces ha registrado Google. Además, ¿a quién no le gusta que le digan: mmm, qué bien besas? No sabemos si Google conseguirá que te conviertas en todo un experto en el arte de los besos. Lo que sí hace es poner mucho empeño para enseñarte la técnica.

¿Cómo? Con la ayuda de algún vídeo tutorial o de imágenes ilustrativas que explican paso a paso cómo se da un beso de infarto. Así es imposible fallar, ¿no crees?. Si aún existiesen dudas, no olvides mantener la calma; Google está activo 24/7 esperando a que le consultes lo que sea, lo primero que se te venga a la cabeza, como por ejemplo: cómo tener sexo.

[/nextpage]