La cirugía plástica no siempre es el mejor camino ¡Vaya desperdicio!

Belén Esteban

Belén Esteban es el icono de las operaciones plásticas que son un verdadero desperdicio. Esta chica era mona cuando comenzó con Jesulín de Ubrique. Poco a poco fue mutando hasta convertirse en algo raro. No está nada favorecida en la actualidad. Ha tenido miles de caras. Desde sus problemas con las drogas su cara comenzó a cambiar poco a poco. Se empezó a quedar sin nariz.

En 2009 se operó y dijo estar contenta con su resultado. No fue la última operación. La nariz seguía haciendo de las suyas y se hizo el rostro completo para poder reaparecer en la televisión por la puerta grande. No parecía ella y nuevamente comenzó a ponerse horrible ¿habéis visto la boca que tiene en la actualidad? Con tan sólo 43 años está muy estropeada y tiene gran multitud de arrugas que no son normales ¡tantas operaciones para nada!