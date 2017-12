Como es la camiseta para viajar por todo el mundo sin problemas

Cuando uno viaja por el mundo se encuentra con una serie de hándicaps que pueden hacer de un viaje feliz, un viaje verdaderamente frustrante debido a la barrera del idioma, por no hablar de que es esta misma la que impide que puedas viajar, precisamente debido a estas limitaciones. Y la verdad es que es una pena no poder conocer mundo porque no sabes idiomas o que, incluso si ya has embarcado, aquello se convierta en una experiencia traumática porque te surja algún problema y nadie pueda ayudarte porque no te hagas entender.

A partir de ahora se acabaron esos problemas porque ha llegado para quedarse la remera y te preguntarás que ¿qué es eso? pues la remera es un novedoso invento muy sencillo y útil a la vez. La idea surgió cuando tres suizos se encontraba en un lugar bastante apartado y se les rompió el coche: no tenían forma de comunicarse, así que decidieron pintar unos símbolos en una servilleta para hacerse entender.

¿Cómo funciona esta camiseta?



Esta camiseta cuenta con el diseño de 40 iconos que corresponden cada uno a una necesidad primaria que pretende transmitir, es decir, son iconos universales que todo el mundo identificaría y entendería, sin necesidad de hablar. El ejemplo sería el siguiente: uno viaja a un país en donde no conoce el idioma pero necesita expresar una necesidad, al llevar esta camiseta puesta, uno podría señalar algunos de los iconos presentes en ella para hacerse entender.

Al tratarse de iconos universales, la persona con la que nos pretendemos comunicar, los podrá entender perfectamente sin necesidad de palabras y así podrá ayudarla. Por lo tanto, ya no será el idioma una barrera lingüística para poder viajar por cualquier parte del mundo.

Todo son ventajas

Esta camiseta cumplirá por tanto una doble función, por un lado, será una camiseta normal con la que poder vestirte y lucir a la última y por el otro, se trata de una camiseta comunicativa. Entre los iconos que nos vamos a encontrar en dicha remera se encuentran: herramientas, teléfono, avión, Wifi, hospital, servicio, medios de transporte, bebidas como el de la cerveza y otros relacionados con el tiempo, entre otros muchos muy prácticos.

Esta remera la venden en su propia página web y las hay de todas las tallas, modelos y diseños; para hombre y mujer, con mangas, sin mangas, de distintos colores, así como accesorios tipo remera en donde también se muestran estos 40 iconos salvadores. Como habéis podido observar, ya no hay nada que temer cuando de viajar se trate, pues con esta simple remera llevaremos encima todo un arsenal de iconos universales que nos harán salir airosos ante cualquier tipo de situación fuera de casa, aparte de lo guapos que estaremos con esta original camiseta. ¡Me la pido para los Reyes!.