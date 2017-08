Gestos que derriten a una mujer

Aunque hay mucha gente piensa que el romanticismo está pasado de moda, lo cierto es que las mujeres necesitan una serie de estímulos para continuar viviendo con la máxima satisfacción posible una relación. Los hombres tienden a ser poco detallistas y dan el amor por supuesto, pero como se suele decir, es una flor que hay que regar a día para que no se muera. Si no se hacen pequeños esfuerzos que demuestren que continúa habiendo interés, surge una crisis de pareja y la llama se puede apagar. Por eso hay gestos que pueden parecer insignificantes, que no exigen demasiado al hombres y que a cambio pueden propiciar una gran alegría en la mujer y mejorar el estado de la relación.

Un ramo de flores Uno de los detalles románticos por excelencia es regalar un ramo de flores. Las rosas suelen ser las flores preferidas como muestra de amor, aunque también se recomienda optar por versiones alternativas. De hecho, si tu pareja tiene una flor favorita, lo más adecuado es enviarle por sorpresa, a través de un mensajero, para que el impacto sea mayor. Generalmente, el día de San Valentín es cuando se hace este regalo, pero toca más la vena sensible cuando es un día aleatorio y ella no se lo espera. Además, se puede incluir una tarjeta con un mensaje, unas palabras que demuestren el amor que hay entre los dos o que recuerden algún momento entrañable como la primera cita o un viaje inolvidable.

