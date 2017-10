La fama, la fortuna, el éxito y el reconocimiento a veces no vienen solos, van acompañados de noches de excesos y de una vida totalmente desordenada. Muchos son los famosos que han reconocido caer en las garras de las drogas (aunque habrá muchos más que no lo digan) La vida del famoso no es toda de color de rosa. Demasiado ajetreo, muchas fiestas y malas compañías, les llevar una vida de lo más oscura.

La mayoría de los famosos que han comentado el problema con la droga lo han superado. Han escalado grandes obstáculos para poder estar sanos y no volver a recaer. Algunos, incluso, han ingresado en clínicas especializadas durante meses o años, pues consideraban que no eran capaces de salir por si solos. No podemos dejar de ver este problema como una enfermedad más. Entérate de 10 famosos españoles que han reconocido su adicción a las drogas.