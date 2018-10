Hoy vamos a ver cómo podemos evitar caer en las manos de un mujeriego. Porque aunque parezca algo fácil, no siempre lo es. No nos gusta que jueguen con nuestros sentimientos, pero en ocasiones, hay personas a las que parece que se les olvida este tema.

Por ello, es mejor no comenzar para no tener que arrepentirnos luego. Ya que cuanto más avancemos en una relación, más complicado será salir de ella si ésta no va bien. En ocasiones es algo inevitable, pero en otras, siempre se puede detectar al llamado mujeriego. ¿Quieres saber cómo?.

Los mujeriegos son muy halagadores desde el primer día

A todas nos gusta que nos digan cosas bonitas. Es algo que conquista y más, cuando viene de esa persona especial. Pero lógicamente siempre hay un límite para todo ello. Cuando dichas cosas llegan de manera casi repentina, entonces comenzamos a sospechar. Los mujeriegos serán halagadores desde casi el minuto uno. Nos llamarán varias veces, incluso tendremos conversaciones durante horas. Esto lo hacen desde el minuto uno, para que en cuestión de poco tiempo ya te tenga ganada y no puedas estar sin dichos halagos o momentos con él.

Tendrás un apodo cariñoso y muchos cumplidos

Es algo habitual entre parejas, pero también es otro de los pasos que darán los mujeriegos. Mientras tenéis una conversación, dicho apodo saltará en varias ocasiones. Ya que siempre pretenden o buscan un ambiente de lo más romántico. Si cada vez que te llama o cuando os veis tiene algún tipo de apodo de este tipo, entonces es también una persona aduladora y ya sabes lo que ocurrirá. Luego llegarán los cumplidos y desde luego, tampoco es que los necesitemos tanto como ellos piensan. Por lo que es otra de las grandes señales de este tipo de hombres.

Comparten sentimientos para atraparte

Es cierto que en ocasiones todo depende de la persona. Algunas de ellas van compartiendo sus sentimientos para que la otra parte sepa más cosas acerca de su vida. Pero en este caso concreto, lo hacen para que te sientas más atraída por ellos. Creen que al mostrar sus sentimientos y verlos más emotivos que nunca, conseguirán el acercamiento que buscan.

No compartirán imágenes en redes sociales

Aunque pueden ser muy cercanos, como vemos, es cierto que no llegarán a compartir imágenes en las redes sociales de tipo amoroso. Porque a un hombre mujeriego no le gustará que lo vean muy cariñoso contigo. Por lo que si hay alguna imagen quizás sea a modo de amigos, pero no en tono romántico y que descubra que realmente está con alguien.