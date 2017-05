Las celebrities ponen de moda muchas cosas que al final pueden parecernos de lo más absurdas o de lo más útiles. En realidad, esto es importante porque llegan a ser modelos de comportamiento. Pueden llegar a ser ideales, o el peor ejemplo del mundo. Y en este caso, vamos a hablar de una práctica que se suele hacer mucho: no llevar ropa interior.

Porque estas celebrities no llevan ropa interior, más concretamente, sujetador. No te estamos diciendo que sea algo malo, porque no lo es. La ropa es una invención social que hemos creado, igual que etiquetar todo. Entonces, deberíamos aprender que algunas prácticas, tienen sus cosas buenas. De momento, aquí tienes algunas celebrities.