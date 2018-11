Errores de maquillaje que pueden arruinar toda tu imagen

Son muchos los errores de maquillaje que podemos cometer y que pueden hacer que nuestra imagen se arruine por completo. Por eso, no está de más prestar un poco de atención a todos los que siguen. Porque solo así, intentaremos llevar siempre el maquillaje que realmente queremos.

Sin duda, las técnicas de maquillaje que conocemos son perfectas para poder resaltar nuestros rasgos y aportar más belleza. Pero claro, si nos pasamos al lado contrario, entonces los errores pueden hacer que dicho maquillaje no quede como nos hubiera gustado. ¡Apúntalos para no volver a cometer errores de este tipo!.

Hidrata bien la piel antes de comenzar

Es un paso fundamental que no podemos olvidar. Necesitamos hidratar bien la piel antes de aplicar el maquillaje. Porque sino, hará que se forme una especie de pasta, que descubrirá mucho más las imperfecciones. Por eso, es importante que cada día apliques una crema hidratante. Si tienes la piel muy seca, justo antes de aplicar el maquillaje, también será necesaria la presencia de este tipo de cremas. Recuerda que una vez por semana, necesitas exfoliarte el rostro y cuello.

Errores de maquillaje, el efecto máscara

Es otro de los más comunes y de los que tenemos que evitar siempre. No nos damos cuenta de que maquillándonos en exceso o bien, con un color un tanto más oscuro que nuestra piel, crearemos ese efecto. Es muy desafortunado porque no nos favorece en nada. Lo ideal es aplicar un maquillaje con un color similar a nuestro rostro. Recuerda que siempre debemos difuminar muy bien y aplicar un poco de maquillaje por la zona del cuello, para que no se vea tanto contraste.

Cuidado con el corrector

Queremos corregir las ojeras y otros granitos que suelen aparecer por el rostro. Pero en ocasiones, todavía los vamos a intensificar mucho más. El corrector está para ayudarnos y por ello, debemos elegirlo y aplicarlo de manera correcta. Recuerda que siempre tiene que ser un color similar a tu tipo de rostro así como de base de maquillaje que hayas elegido. El corrector líquido siempre será más sencillo a la hora de aplicarse. Cuidado con el de barra porque es un poco más pegajoso y denso, aunque es cierto que permanecerá mucho más tiempo en tu piel. Entre los errores de maquillaje, el del corrector se produce cuando no lo difuminamos bien. Se suele aplicar a pequeños toques, sin necesidad de ir arrastrando el producto.

Evita los labios secos

Nos pueden arruinar un bonito y favorecedor maquillaje. Por eso, vamos a intentar que los labios también lleven su parte de hidratación. Al igual que el rostro, necesitan de una exfoliación una vez cada semana. Aplica siempre vaselina sobre ellos o una barra de cacao. Luego, a la hora de maquillarse, puedes aplicar una barra mate que tanto se lleve. Pero eso sí, siempre y cuando estén perfectamente hidratados sino, se verán como cuarteados.