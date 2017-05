El color de tus ojos define tu personalidad

Aunque puedas creer que no hay ninguna relación entre tu personalidad y el color que tienes de ojos, lo cierto es que estás equivocado. Y si no lo crees, basta que sigas leyendo para ver que esto no es así. La genética es caprichosa tiene guardados numerosos secretos. Según un estudio realizado en la Universidad de Örebro en Suecia, todo lo que necesitas para conocer a una persona es ver su color de ojos.

Al parecer, esto respondería a que existen una serie de patrones en el iris, desde la membrana coloreada y circular del ojo a lo que esta puede sugerir que demuestra que la forma y el color está muy relacionado con la forma de ser de cada uno.

Tras compararse los rasgos de personalidad de 428 personas con el color de sus ojos se ha llegado a la conclusión de que los genes tienen una relación directa tanto con el color del iris como con la formación del lóbulo frontal del cerebro donde se generan todos los rasgos de la personalidad, por lo que las personas con un determinado color de ojos suelen presentar unos rasgos comunes que desarrollará más o menos a lo largo de su vida.

Las personas con los ojos azules son bastante fuertes a nivel emocional. En el caso de los hombres se relaciona con un gran rendimiento deportivo, mientras que en el caso de las mujeres están relacionados con menos dolor en el parto y menos tendencia a la depresión.

Los ojos marrones están asociados a la capacidad de liderazgo y simpatía. Las personas con ojos de color café suelen presentar gran habilidad para trabajar con otras personas, son personas bastante racionales y suelen llevar carreras cargadas de éxitos.

Las personas con ojos verdes suelen rendir bajo presión y suelen ser bastante creativas. Se trata de personas que, generalmente, presentan una gran sensibilidad y son bastante vulnerables. También suelen ser celosos y se les considera seductores.

Las personas que tienen los ojos color miel suelen ser propensas a tomar decisiones impulsivas y son espontáneos, son independientes e impredecibles. Son sensibles pero a la vez son personas muy lógicas por lo que controlas sus sentimientos a través de la razón.