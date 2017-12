Qué es Datally, la nueva aplicación de Google para ahorrar datos

El gigante de Google se reinventa y nos ofrece una aplicación gratuita para personalizar el gasto de datos de nuestros teléfonos móviles, dando respuesta y solución a unos de los mayores problemas con los que nos encontramos los usuarios. El consumo de datos mensual suele llegar a su límite antes de los esperado para sorpresa de muchos, dejándonos totalmente incomunicados con el resto del planeta, haciéndonos invertir más dinero para poder tener más de lo que estábamos teniendo, para que nuestra vida no se vea en absoluto perjudicada.

El gran problema que solemos tener la mayoría es que no restringimos la cantidad de datos que aportamos a cada una de las aplicaciones que tendemos a utilizar, desconocemos cuánto, dónde y en qué aplicación invertimos más datos. De esta forma, podremos estar concediendo más datos en momentos determinados y en aplicaciones que no deseamos. Es por ello que nace esta aplicación para solventar toda esta problemática que nos acecha y amenaza cada día en nuestros teléfonos móviles llamada Datally.

Nace Datally



Con esta nueva sorprendente aplicación llamada Datally lo que se pretende es personalizar el consumo de datos, esto quiere decir que tú y solo tú decides a quién y en qué momento dar más permisos para consumir tus datos. De igual forma, podemos denegar permisos para no conceder datos a lo que no te interese y cuando tú elijas, ahorrando directamente de lo que decidas no usar para emplearlo en lo que escojas y consideres oportuno. Cuanto menos, nos aporta libertad de elección y la posibilidad de obtener información que solemos desconocer a cerca de los datos móviles que consumimos, que no es poco.

Muchas veces, no nos damos cuenta de la gran cantidad de datos que invertimos en segundo plano, de hecho, la mayoría de las veces no tenemos ni la más mínima idea, siendo esto, mayormente, lo que nos hace gastar el bono antes de tiempo. Pues con la llegada de Datally ¡esto ya se va a acabar por fin!.

Más ventajas

Otra de las grandes ventajas que ofrece esta fantástica aplicación es que, además de poder controlar y decidir dónde gastar los datos de mis conexiones móviles, en qué momento y con qué, también ofrece una segunda función muy útil y práctica como es la de poder gestionar las conexiones Wifi, puesto que aquí también perdemos muchos datos a veces de forma totalmente inútil.

Como habéis podido comprobar, con esta nueva aplicación Datally, podremos gestionar y controlar el consumo de nuestros datos móviles y conexiones Wifi, permitiéndonos ajustar y adaptar nuestro móvil y el uso que hacemos de él, en función de nuestras necesidades. Se acabó el derrochar nuestro dinero en aplicaciones y usos que no deseamos para nada. Hagámonos con esta aplicación cuanto antes y disfrutemos de sus enormes ventajas y utilidades, ¡no tiene desperdicio!.