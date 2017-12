Cuales son las preguntas que le harías a un EX

Después de una ruptura sentimental se inicia un proceso de duelo. No será fácil (pero tampoco imposible). Durante esa etapa repasarás hasta los detalles más nimios de vuestra relación (canciones, vacaciones, conversaciones y sesiones de sexo desenfrenado); te torturarás intentando olvidarle; y usarás el modo condicional para arreglar lo que ya no es posible (y si hubiera dicho, hecho, pensado, etc) El tiempo se encargará de poner fin a ese dolor.

Pero a uno siempre le asaltan las dudas sobre lo que hubo. Siempre quiere confirmar, descubrir o desechar ciertas ideas. Quizás nunca llegue ese momento, pero no podemos negar que si tuviéramos la oportunidad nos encantaría someter a nuestro ex a un extenso cuestionario. Simple y llana curiosidad. ¿Cuáles son las preguntas que le harías a un ex? Aquí lanzamos algunas que seguro que ya se te habían pasado por la cabeza.

¿Crees que nuestra relación fue un error?

Esta pregunta no falla. Hay que buscar culpables y, esos, no tenéis que ser ni tú ni tu ex. Podría haber sido el mismo hecho de cómo se desarrollaron los acontecimientos. No supisteis superar esa crisis de pareja. Y ahora toca averiguar en qué os equivocasteis. Pero, ¿no es eso remover el pasado?

Si eres incapaz de pasar página puede que el formular esta pregunta a tu expareja te consuele. Si él/ella estuviera dispuesta a contestar sería perfecto. Eso sí, tu ex te daría su propia versión de la historia. En el peor de los casos, podría no reaccionar como quieres; hacer oídos sordos a lo que le has preguntado. A veces, es demasiado tarde o, simplemente, no tiene mucho sentido.

¿Me engañaste alguna vez?

La infidelidad es uno de los asuntos que más preocupa a la población. A pesar de que el número de infieles va en aumento, a nadie le gusta sentirse engañado. Si durante vuestra relación no tuviste sospechas ni viste señales de infidelidad, ¿merece realmente la pena continuar con esta pregunta?

Vale, somos una especie que tiene la manía de hallar un por qué. Pero si lo piensas bien: seríamos muy atrevidos a la hora de hacer esta pregunta; pero no tendríamos narices a dar respuesta (siempre que se confirmasen los hechos) y mucho menos a explicar el motivo que nos llevó a tener un affaire con otro/a.

¿Cuándo te diste cuenta de que ya no me querías?

Normalmente la falta de amor es uno de las casusas de una ruptura. Uno se da cuenta porque la forma en la que te trata ha cambiado. O porque ya no existe esa complicidad que solíais tener. O porque haya una tercera persona. Motivos puede haber miles, casi tantos como relaciones.

Y entonces esa pregunta cambiaría en un ligero matiz: ¿por qué me dejaste de querer? Podrían existir cientos de respuestas y, entre ellas, podría existir aquella que ignorase la razón por la que se acabó el amor. A veces no hay explicación a lo que sentimos. Las cosas terminan sin más y punto.

¿Disfrutabas del sexo conmigo?

La parte sexual es un pilar en cualquier relación. Compenetrase con la pareja en este aspecto es quizá el mayor placer. Si tu ex no dio a entender cuánto le gustaba o no hacer el amor contigo, inevitablemente sentirías ganas de preguntarle si se presentase la ocasión.

Ahora ya tienes delante a tu ex. Si tenéis buen rollo, lo más probable es que empezaráis hablando de cualquier otro tema. Luego le preguntarías qué es lo que más le gustaba de vuestra historia juntos. El siguiente paso podría ser hablar de alguna anécdota divertida. Y acabar atacando con la pregunta del millón (que es una pregunta con segundas). Esta cuestión podría reavivar un fuego que creíais apagado. Ya se sabe que dónde hubo cenizas…

¿Volverías a salir conmigo?

Pregunta imprescindible, si aún albergas sentimientos por tu ex; sino estarías mareando la perdiz. Se trata de un cuestión muy compleja que explicaría en pocas palabras si fue o no feliz contigo; si esa persona se sintió cómoda en vuestra relación; o incluso, si consideró tener algo más.

Al margen de los motivos que os hicieron romper, siempre quedan dudas. Si hubiéramos hecho las cosas de otra manera, ¿seguiríamos juntos hoy en día?; ¿es posible retomarlo en el punto donde lo dejamos?; ¿es mejor hacer una vida por separado? El listado es infinito. Las respuestas que podrías obtener también. Uno no puede dejar de especular, ¿verdad?

¿Quién fue el responsable de que esto acabara?

¿Fuiste tú o fui yo? Tuvo que haber culpables y para pasar página necesitas encontrar al causante de tu dolor. Muchas parejas no consiguen mantener viva la llama que les unió; y al final la relación termina por ser un sinónimo del aburrimiento, el conflicto y el sufrimiento.

Encontrar víctimas o culpables se convierte en un camino espinoso. ¿Quizá fuimos los dos? No fuimos capaces de ponernos al servicio de la relación y la dejamos morir. Deberíamos habernos comportado de otra manera. Deberíamos habernos apoyado el uno al otro. Deberíamos habernos sentado frente a frente y expresa lo que sentíamos. Por salud mental, convendría no machacarse mucho con ello, si lo que de verdad queremos es cerrar este capítulo de nuestras vidas.

¿Todavía conservas algunas de mi cosas?

Regalos que le hiciste. Ropa que dejaste olvidada. Libros que le prestaste. Cepillos de dientes que colocaste estratégicamente como un símbolo de conquista. Dependiendo del sentimiento que esa persona tenga hacía ti le molestará más o menos conservar todas esas cosas. Si la relación acabó en buenos términos, puede que a tu ex no le importe mucho. Pero si, por el contrario, acabó siendo tormentosa, consideró que lo mejor era deshacerse de ellas.

Conservamos recuerdos que nos hacen sentirnos cómodos. Puede que no alberguemos sentimientos por esa persona, pero tener esas cosas nos evoca a los tiempos que vivimos. En otros casos, se trata de regalos u objetos que nos gustan por sí mismos; por lo que sería ridículo tirarlas a la basura.

¿Qué recuerdas del día que nos conocimos?

Fue la primera vez que os visteis. Aún no os hacíais una idea de lo qué vendría después. Puede que fuera un flechazo. E incluso, que en ese primer encuentro, no os cayeseis demasiado bien. En cualquier caso, ya se había plantado una semilla. Dejarla crecer fue cuestión de tiempo.

Todos solemos recordar esos primeros momentos. Tendemos a magnificarlos, a protegerlos como el mayor de los tesoros. Si fue tan especial entonces, ¿cómo dejó de serlo? Nos sentimos en una nube cuando pensamos en la primera vez que le vimos. A veces, es menos dañino que acordarse de lo que vino más tarde. Es bueno mantenerlos pero no torturarse con ello. Lo pasado, pasado está.

¿Me has echado de menos? Es una forma de descubrir si tu ex ha pensado alguna vez en ti. O en alguno casos, saber si aún alberga algún sentimiento hacia ti. Aunque todo depende de cómo haya finalizado vuestra relación: ha sido una ruptura sin dramas o por el contrario, ha habido alguna aventura de por medio con otra persona. La cosa cambia bastante. A veces no tendrías ni que preguntarlo (que sería el truco infalible); porque ya muestra señales suficientes que demuestran cuánto te echa de menos tu ex: mantenéis el contacto a través de mensajes; pregunta a vuestros amigos en común por ti; o cambia su rutina para intentar verte. Por otro lado, también existe la opción de que dejara de pensar en ti el día que os dijisteis adiós.

¿Alguna vez pensaste en casarte conmigo?

Otra de las preguntas honestas que no podían faltar en esta lista. Es un indicador clave de los sentimientos que tu ex alguna vez tuvo por ti. Si lo pensó es porque imaginó un proyecto de vida juntos; un paso hacía el compromiso total.

Cuando tenemos una relación es muy común pensar que va a durar para siempre, sino no tendría mucho sentido continuar juntos. Aunque la realidad nos ha enseñado que, a veces, hay un fin, focalizar nuestros pensamientos para que algo funcione es una forma de insuflarle aire a lo vuestro. Si, por el contrario, pensamos que algún día acabará, estaremos destruyendo poco a poco lo que existe entre los dos. Por tanto, es lógico fantasear con hacer esta pregunta a tu ex.

