El perdón es el único final feliz después de una infidelidad. Pero no siempre es fácil perdonar a quien sentimos que ha traicionado nuestra confianza. Cada persona es un mundo; la infidelidad le puede afectar de diversas maneras. Aunque, según los expertos, hay ciertas que la parte afectada por una infidelidad suele experimentar.

Una aventura extramarital puede amenazar con desestabilizar la autoestima, despertar una sensación de paranoia o un sentimiento de revancha. Veamos algunos ejemplos de las cosas que te ocurrirán si perdonas una infidelidad.

¿Es el infiel reincidente?

Cuando se produce una infidelidad, uno se pregunta constantemente si su pareja puede volver a hacerlo. Hay personas que cometen un desliz. Sin embargo, hay otras que son infieles por naturaleza: cargan con un ego inmenso y tienen actitudes hedonistas; éstas son propensas a la infidelidad y, no les importará engañar toda su vida y a todas sus parejas.

Aunque es un factor de riesgo, no tiene porqué repetirse de nuevo. Es un asunto que, sin duda, tendréis que tratar juntos. ¿Cómo? Trabajando vuestras emociones; expresando lo que sentís cuando se produzca una situación que pueda quebrantar la confianza; y, sobre todo, dejando pasar el pasado. Si vives con resentimiento el dolor será permanente. Perdonar significa volver a empezar con o sin esa persona.

Reacciones inesperadas de tus amigos

Cuando uno se entera de que tu pareja le ha sido infiel, corre desesperado a buscar el consuelo de un buen amigo. Necesita liberarse de todas esas emociones que le están torturando. Acaban de romperle el corazón y necesita a alguien que recoja esos pedazos. Ese amigo le escuchará, tratará de animarle y le dará consejo para que se sienta mejor. No obstante, no espere que su reacción sea positiva si ha decidido perdonar la infidelidad de su pareja porque podría sorprenderle.

De hecho, esto es una de las escenas que podemos encontrar fácilmente en cualquier comedia romántica. El amigo o amiga se siente defraudado porque no puede soportar cómo el otro le ha causado tanto dolor. Evidentemente, está observando el asunto desde otra perspectiva. Probablemente criticará su actitud y le mostrará una realidad sin edulcorantes, siendo algo cruel. En el mejor de los casos, se pondrá en su piel y se limitará a ser su paño de lágrimas.

Deseos de venganza

Después de una infidelidad, uno puede llegar a sentirse inseguro, infravalorado y, en mucho casos, con ansias de revancha. Pagar el dolor que uno siente con la misma monedano es la solución. Pero parece ser una reacción muy habitual ante el engaño. La persona afectada interpreta la realidad desde un dolor que le provoca ira: la pareja ha engañado y ha sido feliz con otra persona, mientras que la otra parte parecía perder el tiempo en esa relación.

La clave de este sentimiento de venganza quizá se deba a cómo entendemos la relación con nuestra pareja. Cuando amamos, ¿esperamos obtener algo a cambio? Porque quizás ahí resida el error. Deberíamos amar a la otra parte simplemente porque nos sentimos felices a su lado y, porque queremos – que no esperamos- seguir siendo felices junto a ella.

Peleas constantes

La falta de confianza en la pareja y en uno mismo generan serias dudas, que se verán traducidas en discusiones de todo tipo. Si nos dejamos llevar por estas emociones la relación podría volverse destructiva y, como consecuencia, romperse de forma definitiva. Si ambos apuestan por renovarla tendrán que armarse de mucha paciencia.

Para superar esta etapa es importante que la parte racional mantenga a raya a la parte emocional para evitar el enfrentamiento. Esto significa que no debemos entrar al trapo por cualquier aspecto insignificante. No es fácil. Pero siempre existe la opción de sincerarse con la pareja y explicarle qué sucede. Por un lado se ahorrarán malentendidos y, por otro se ganará la confianza de la otra persona.

Contagio de ETS

No existe una relación directa entre la promiscuidad y las ETS (Enfermedades de Transmisión sexual), pero las probabilidades de contraerla son altas si no se conoce el historial clínico del amante. Si la persona adúltera no ha tomado las precauciones para prevenir este tipo de enfermedades debemos asegurarnos de que no estamos expuestos a un posible contagio.

Algunas de estas enfermedades son los hongos, la gonorrea, la sífilis, el herpes genital o virus como el del papiloma humano, la hepatitis B o el SIDA. Existen estudios de la ONU acerca de las preocupaciones que disuaden a las personas de someterse a pruebas como la del VIH. Según los investigadores, las mujeres son más proclives a ello por el estigma que supone y el temor a ser discriminadas.

Sensación de paranoia

Después de una infidelidad percibimos la realidad desde otro prisma. En algunos casos detalles que antes considerábamos nimios pueden conducirnos a la paranoia. Hasta el punto de mantenernos en vigilancia perpetua. Esto puede terminar por destruirnos. Es necesario volver a confiar.

¿Y qué sucede si la persona afectada piensa que su pareja volverá a engañarle? En realidad, es imposible saberlo. El futuro es incierto y no podemos adivinarlo. Por eso la confianza no tiene que focalizarse en la otra persona, sino en uno mismo. Porque si vuelve a suceder, uno será lo suficientemente fuerte como para saber encajar el golpe. La infidelidad debe enseñarnos a crecer.

Sentirse la victima

Además del sentimiento de culpabilidad que uno puede experimentar cuando se ha enterado de que su pareja ha tenido una aventura, uno tiende al victimismo. Se piensa que ya nada puede volver a ser lo mismo. Parece que uno será desgraciado de por vida. Lamentarse no es un remedio a considerar, sino un error.

Si lo que queremos es retomar una relación dañada por una infidelidad, tendremos que ponernos manos a la obra. Victimizarse no servirá de nada. Sólo contribuiremos a prolongar el dolor y la clave es terminar con él. Un aspecto básico, como se ha mencionado anteriormente es el de reforzar la autoestima. Creer en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades.

Buscarás un porqué

El ser humano tiene muchas manías. Entre ellas está la de tratar de comprenderlo todo. Es lógico que la persona afectada se cuestione si la otra parte lo ha hecho por amor, por sexo, por aburrimiento, … Parece que es necesario que exista una causa, un motivo o una razón por la cual suceden las cosas.

Y lo cierto es que una persona que ha tenido una aventura, a veces, ni siquiera sabe por qué ha hecho lo que ha hecho. Tampoco podemos reducirlo todo a la falta de amor. Porque aunque cueste entenderlo –esta vez sí- no hay nada que confirme que la fidelidad y el amor van siempre unidas.

Tu autoestima rozará el suelo La autoestima se define como la valoración que hacemos de nosotros mismos. No solo se refiere a los rasgos de nuestra personalidad, sino también a la parte física de nuestro cuerpo. Los expertos aseguran que nuestra autoestima será una de las primeras afectadas tras una infidelidad. Es entonces cuando todos nuestros complejos salen a flote. Pero no temas y enfréntate a ellos. De acuerdo con el psicoterapeuta británico, Philip Hodson, una aventura supone una ofensa a la dignidad de la mujer; mientras que los hombres lo perciben como un ataque a su virilidad, que está relacionada directamente con su propia identidad. De cualquier manera, si uno opta por el perdón necesitará tiempo para recuperar su autoestima. Y, jamás dudar de que se repondrá de este golpe.

Volver a enamorarse

No todas las historias acaban mal. Una infidelidad no supone que una relación esté expuesta al fracaso constante. Estos errores son, en ocasiones, señales de que algo no va bien. Podemos convertir la infidelidad en un revulsivo para solucionar problemas que mantenían estancada a la pareja.

Gente que ha pasado por este tipo de experiencias ha confesado que el mejor sexo lo han disfrutado después de que se haya producido una infidelidad. Si ambas partes se aproximan de forma sincera no hay duda de que se fortalecerá. Porque si decidimos perdonar, estaremos pasando página. Nos estaremos dando la oportunidad de disfrutar de uno mismo y del otro.

