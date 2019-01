Consejos para optar por la manicura semipermanente

Las manos son una de nuestras mejores cartas de presentación. Por lo que siempre debemos tenerlas muy cuidadas. La manicura es una de las opciones que nos permiten lucir unas uñas modernas y con una selección de colores muy variada. Hoy apostamos por la manicura semipermanente quien cuenta con numerosas ventajas.

Si has optado por este tipo de manicura, entonces debes conocer algunos de los consejos que te dejamos. Eso sí, además de ellos no te puedes perder todas esas grandes ventajas de poder contar con una manicura semipermanente. ¡Seguro que a partir de hoy, ya no pensarás en otra!.

Manicura semipermanente y cuidado de las uñas

Cuando optamos por una manicura de este tipo, hay que tener en cuenta que está protegiendo las uñas. Sí, aunque no te lo parezca, le dará una capa de protección y de cuidado. Ya que la uña en sí será más dura y tendrá mucho más brillo. Por lo que si tienes las uñas débiles es una buena opción a tener en cuenta. Eso sí, siempre recurre a un centro especializado porque serán ellos los mejores consejeros según tu tipo de uñas.

Hidrata bien las uñas y las cutículas

Antes de iniciarte en cualquier manicura, tendremos que hidratar muy bien la piel, las uñas y las manos en general. Aunque en el centro también lo tendrán en cuenta, no está de más el recordarlo. Puedes aplicar lociones o cremas especiales para manos, sobre todo aquellas que contengan vitamina E. Fíjate si la crema que usas también tiene protección solar, ya que te ayudará para cuando tengamos que secar la manicura en una lámpara UV.

Menos dañina

La manicura semipermanente puede llegar a ser menos dañina de lo que pensamos realmente. Porque al durar más días no tendremos que estar retocando las uñas cada dos por tres. Eso sí, no debemos hacernos esta manicura muy seguido. También las uñas deben descansar de los esmaltes para que vuelvan a tomar más fuerza. Por eso, cuando no abusamos de ninguna de ellas, podremos seguir luciendo unas manos como nos gustan. La gran mayoría de los esmaltes destinados para este tipo de manicura, dejarán respirar mejor la uña.

La duración de la manicura

Sin duda, cuando pensamos en hacernos una manicura semipermanente, una de las grandes ventajas que pensamos es que nos durará más tiempo que la habitual. Puede llegar a durar unos 14 días casi intacta. Además, dependiendo del tipo de esmalte, el brillo que tendrán tus uñas será único. Para muchas personas es cierto que se les puede hacer un poco eterno, sobre todo cuando son de cambiar en el estilo. Pero como decimos, merece bien la pena.