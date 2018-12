Consejos para comprar el set de maquillaje perfecto para ti

Vemos tantos productos que en ocasiones, no sabemos ni qué pasos seguir para poder comprar el set de maquillaje perfecto para nosotras. Quizás tengamos productos básicos en él, pero por otro lado, también puede ser que nos falte algo o hasta que nos sobre. Por eso, hoy aclaramos tus dudas.

Porque comprar el set de maquillaje perfecto no es tan complicado como pueda parecer. Simplemente debemos tener en cuenta si todavía somos algo novatas en esto del maquillaje, si tenemos ya un poco de experiencia o mucha. Verás cómo cambia el ser de una o de otra parte. ¡Descúbrelo!.

Comprar el set de maquillaje si somos poco expertas

Cuando todavía somos un poco novatas en esto del maquillaje o solo usamos los productos básicos sin mucho más, entonces necesitamos formar un set de maquillaje simple o básico. Tan solo vas a comprar lo imprescindible. Por ello, necesitarás una base ligera que sea de tu mismo color de piel. También puedes optar por una BB Cream que siempre nos saca de numerosos apuros. Para aplicarla, nada como una esponja. Opta por un dúo de sombras, rímel, lápiz delineador, un colorete natural y un bálsamo para labios. También puedes añadir algún color labial para cada momento, como el rojo para la noche y el nude durante el día. Entonces, los perfiladores labiales también tienen que estar en su set de maquillaje.

Set de maquillaje para nivel intermedio o expertas

Cuando ya tenemos una práctica en el mundo del maquillaje, cuando nos solemos maquillar de manera más profesional, entonces vamos a necesitar más productos. Hazte con una brocha para cada parte, como los ojos, colorete para aplicar el iluminador, etc. Elige una paleta de sombras muy variadas. Ya que con ellas harás combinaciones perfectas. Tanto el corrector como el iluminador serán básicos en nuestra piel. El primero para no mostrar algunos de sus rasgos y el segundo para destacar zonas que queramos enfatizar. Puedes añadir unos pigmentos así como pestañas postizas y un kit más completo tanto para labios como para las cejas.

Consejos sobre los productos de maquillaje a comprar

Dejando a un lado la cantidad de productos en sí, debemos centrarnos en nuestras necesidades. Por ello, si tienes la piel muy grasa opta por un maquillaje de acabado mate. Si por el contrario tienes la piel seca, entonces intenta que el maquillaje sea muy cremoso pero no añadas polvos compactos. Prueba el maquillaje en la parte de la muñeca, para saber si es el color que va con tu piel. Si ves que apenas hay diferencia, entonces será tu maquillaje ideal. El corrector también debes elegirlo similar. Cuando no tengas experiencia, olvídate de los iluminadores, porque el resultado puede que no te convenza. Aplícate sombras en marrón, vainilla o un smokey eyes para la noche.