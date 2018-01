Cómo explicó Ricky Martin a sus hijos que tienen dos padres

¿Papi, por qué tengo dos papàs? El cantante puertoriqueño Ricky Martin, se casó con su pareja, el pintor Jwan Yosef, con el que sale desde el año 2006, el pasado 12 de enero, pero ya hace 9 años tuvo, mediante gestación subrogada dos gemelos. Están encantados y enamorados de sus pequeños. No duda en subir fotos de su familia en cada momento. ¡La verdad es que son adorables!

Hace poco, Ricky hizo unas declaraciones contando cómo fue la situación en la que explicaron a sus peques por qué tienen dos papas. Ricky y Jwan sabían que ese día llegaría, y finalmente llegó.

Cuando sus hijos le preguntaron por qué tienen dos padres, Ricky les dijo que son una familia moderna. Simple y claro.

Deja que la familia salga en las revistas, y en las portadas, (Cosa que sorprende en el buen sentido, ya que normalmente los famosos son bastante celosos con el hecho de que se vea a sus hijos públicamente), y por eso le preguntaron por qué. La respuesta fue que lo que él quiere es normalizar la situación. Que la gente les mire y piensen que no hay nada de malo en ello. Que son una familia más. Esto es importante para ellos para que sus hijos no lo vean como algo no-normal. Y vivan como una familia normal y feliz, que es lo que son. Hoy en día se han instalado en una residencia en Los Ángeles y viven todos juntos. Ricky se mudó a LA para estar cerca de su marido y sus hijos, y les va estupendamente.

Hoy en día hay muchas diferencias de opiniones en cuanto a la gestación subrogada, y a la vez, está creciendo día a día en todo el mundo. Todavía no hay leyes específicas que aclaren al 100% ciertos aspectos, pero la realidad es que muchas parejas que no pueden tener hijos tienen varias opciones: adopción, madre de alquiler, y ahora gestación subrogada.

La gente que opina que un niño no debería tener dos padres o dos madres porque es antinatural, sólo son personas que tiene marcadas en el corazón las enseñanzas sociales de hace 50 años. Gracias a Dios avanzamos en cuanto a abrir la mente y respetar lo que cada uno decida hacer con su vida. Esto es tener un hijo por gestación subrogada, tener dos parejas a la vez, fecundar un hijo in vitro, y millones de ejemplos más. Porque la realidad es que todavía hay demasiada gente que no respeta lo que otras personas hacen ya que no se ajustan a las ideas que tiene, o más bien que les han impuesto.

Deberíamos aprender a abrir más la mente y empezar a respetar todo tipo de cosas mientras que no hagan daño a nada ni nadie.