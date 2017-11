¿Cómo ahorrar en tiempos de crisis?

Aún en tiempo de crisis es posible ahorrar y se debe hacer con mayor razón porque no se sabe hasta cuándo seguiremos así.

Pero no te asustes, ahorrar no es vivir con el cinturón apretado y con las caras largas. Un ahorro feliz consiste en no tener que renunciar a tus pequeños y gratos caprichos, sino en dejar de gastar en cosas costosas. Con esta medida la crisis la vivirás a través de los titulares de los medios, y no en tu bolsillo.

Ahorrar en tiempos de crisis consiste principalmente en recortar los gastos cotidianos, así como en las compras compulsivas de ropa, electrodomésticos y gadgets, que son los artículos más costosos.

Si tienes un ingreso promedio, para hacer una verdadera diferencia en tu cuenta bancaria tienes que eliminar los gastos de gran tamaño: escuela privada, alojar a familiares o amigos, el plan de retiro prematuro, entre otros. Esto no son gastos frívolos, pero es que no se puede tener todo cuando el presupuesto no da para más. Hay que tomar decisiones.

Para el día a día, puedes mantener más dinero en la billetera si…

– Realizas un presupuesto previo.

– Pagas en efectivo.

– Elaboras una lista de compras adecuada a tus necesidades.

– Evitas ir a los almacenes con los niños.

– Compras productos frescos de temporada en lugar de comprar los procesados.

– Instalas bombillas económicas en toda la casa.

– No dejas los electrodomésticos en stand-by.

– Utilizas tu vehículo lo menos posible (pide aventones o maneja bicicleta).

– Tú y todos en casa se duchan en lugar de bañarse.

Inténtalo por un mes, y te llevarás una grata sorpresa cuando lleguen las cuentas.