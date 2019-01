Son muchas las tendencias que disfrutaremos esta temporada, pero una de ellas es la falda de piel. Sin duda, es una de esas prendas que siempre nos gusta ver en nuestro armario. Porque se trata de una de las más versátiles y eso, de cara a la moda, nos encanta siempre.

Cuando tenemos una falda de piel en color negro, entonces las combinaciones son todavía mayores. Porque como bien sabemos es uno de los colores básicos y que van perfectos para crear looks casuales hasta los más sofisticados. Si quieres alguna idea, no te pierdas too lo que sigue.

Combinar la falda de piel con blusa blanca

Como bien sabemos, la blusa blanca también es otra de las prendas básicas en nuestro armario. Por eso, la falda de cuero y la blusa blanca son dos de las grandes prendas a tener en cuenta. Las podrás llevar durante el día y terminar el look con una cazadora también de cuero y unos botines de tacón. ¿Qué te parece la idea?.

Falda de cuero y calzado

Hemos mencionado unos botines para llevar con una falda de cuero corta. Pero también podemos llevar una falda larga, a la altura de la rodilla y con una botas altas. Pero si las botas no son tu predilección, entonces puedes decantarte por unos zapatos deportivos. Sin duda, los zapatos en color negro con detalles como tachuelas, siempre pueden ser un gran recurso.

Cuero y dénim

Aunque en ocasiones no nos gusta combinar demasiados tejidos en un mismo look, quizás aquí podamos cambiar de idea al ver lo que ambos nos dejan. Una falda de cuero puede ir perfectamente bien con una cazadora vaquera. Con ambas conseguiremos un estilo casual, por lo que no hay nada como añadirle alguna camiseta básica y zapatillas deportivas.

Con tops cortos

Cuando se trata de una falda larga y ajustada, la podremos combinar con una camiseta o top más corto. Sin duda, es una opción perfecta y muy sexy. De nuevo, lo mejor es intentar que dicho top esté compuesto de tonalidades básicas y mucha sencillez, para no restar el protagonismo a nuestra falda de cuero.

Camisetas con estampados llenos de color

Como en todo momento hemos hablado de la falda en negro, es habitual que la parte superior cuente con numerosos colores o estampados. Quizás no es algo que se vea demasiado, porque restará el protagonismo a nuestra prenda inferior, pero aún así, podemos apostar por un look como éste, para un resultado muy vibrante y brillante.

Camisas de cuadros o rayas

Dos grandes imprescindibles en la moda. Tanto la camisa de rayas como de cuadros son dos de las mejores opciones que tenemos para combinar. Así que, con una falda de cuero se verán totalmente de tendencia. ¡Prueba y ya nos cuentas qué tal el resultado!.