Como son los bikinis y bañadores que ya llevan las famosas e influencers

Aunque aún nos quedan unas semanas para que el verdadero verano llegue, las famosas e influencers del momento ya empiezan a lucir palmito en islas paradisíacas con los bikinis y bañadores más de moda. ¿Quieres ver cuáles son esos bikinis que llevan las famosas y que estarán en todas partes este verano? Pues atenta si no quieres quedarte sin el tuyo, ¡Qué vuelan!

Dulceida es una de las influencers más famosas en la actualidad, ¡Incluso tiene un festival para ella, el llamado Dulceweekend! Es por eso por lo que siempre que saca un bañador en su Instagram, termina siendo una auténtica revolución. El último que le hemos visto a la it girl es uno muy sencillo, en color verde. Este bañador no tiene nada fuera de lo común y eso es lo interesante. No solo lo podrás usar para la playa, también te lo podrás poner como un body, como hacen las influencers, y lucirlo durante todo el verano.

Sara Carbonero también se ha aventurado a llevar ya un bañador, aunque, eso sí, no en la playa. La periodista es imagen de la firma Calzedonia y hace poco presentaron su nueva línea de verano en Verona. Sara aprovechó la ocasión para usar uno de sus bañadores como body. ¿Qué te parece?

Melissa Villareal lució no hace demasiado este bañador de color blanco, precioso para esa época del verano en la que ya estás morena. Es cierto que el color blanco puede llegar a ser complicado, pero, sin duda alguna, será uno de los más usados este año.

No podíamos olvidar los bikinis y es que, aunque este año parece que el bañador será la prenda estrella del verano, el bikini también estará presente. En esta ocasión, María Turiel ha presentado un bikini en color blanco, el color de la temporada de verano, muy básico y sencillo. Lo podrás encontrar en cualquier tienda.

¿Con qué bikini o bañador te quedas tú?