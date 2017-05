Así cargas tu móvil con un limón

Si bien internet nos suele ofrecer muchos tutoriales con un resultado óptimo, a la hora de poner en práctica, en ocasiones nos deja con ideas de lo más revolucionarias. De estas ideas que hasta tendremos que pensarlas un par de veces porque hasta nos hacen dudar. Hay un vídeo que nos dice que cargas tu móvil con un limón.

Sí, con esa fruta que todos tenemos en la cocina. Ya me estoy imaginando la cara que estás poniendo. Imagínate la gran solución que sería. Desde luego cuenta con numerosas ventajas. En ellas que nos ahorraríamos algo de luz, o bien, que podríamos cargarlo en cualquier parte o lugar. ¿Pero es realmente cierto o es un mito?.

¿Realmente cargas tu móvil con un limón?

Imagínate la gran noticia: ¡Cargas tu móvil con un limón!. Desde luego es de lo más apetecible. Además, no es que sea una noticia sin más, es que hay un vídeo que circula por la red que lo explica de un manera concreta y muy sencilla. Aunque os dejamos aquí el momento tal alucinante, os contamos que se trata de una forma muy sencilla de ver cómo el móvil en cuestión sí enciende.

Es decir, para comenzar el experimento se corta en dos un limón. Hay que colocar el cargador uniendo las dos mitades. Luego, conectaremos el dispositivo móvil y ya, tendremos carga de la fruta. ¿Tantos son los beneficios que nos deja un simple limón?. Pues no. Sentimos cortar toda esperanza pero el limón ya hace bastante por nuestra salud, pero no tiene nada que ver en cuestiones tecnológicas.

La explicación por la que un limón no puede cargar un teléfono es sencilla. Para cargar un dispositivo, se necesitan 5 voltios y 500 miliamperios, por lo menos. Si podemos medir el limón, se observa que no llega a esa cantidad. Así que, está bien claro que la fruta en cuestión no podrá darnos la carga para nuestro teléfono. Eso sí, si tienes nociones y te gustan los experimentos, siempre puedes hacer uno.

Se trataría de elaborar una especie de batería con un limón. Pero para ello, ibas a necesitar cobre en forma de monedas, así como unos tornillos. Aún así, costaría bastante llegar al límite antes citado. Así que, aunque parezca lo contrario, no se puede cargar ningún tipo de dispositivo, con ninguna otra fruta. Porque también hemos visto la broma de cargar el móvil con una manzana. ¡Hasta que salgan nuevas opciones, seguiremos con el método de siempre que es el más fiable!.