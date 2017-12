Cómo es Addyi, el nuevo viagra para mujeres

La viagra femenina está aquí por fin y ¡ya era hora!, hartas estábamos de que, para no variar, sólo se tuviera en cuenta al sexo masculino para solucionar sus problemas sexuales. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres de poder disfrutar de su sexualidad al 100%, más aún si presentan algún tipo de problema de esta índole que impiden o restringen el placer. Addyi llega tarde pero llega, al fin y al cabo, que es lo relevante de este asunto.

Fibanserina es el compuesto activo de este nuevo milagro rosa que adorna las estanterías de las farmacias, aunque creemos que por poco tiempo. Addyi está específicamente diseñada para combatir el trastorno de deseo sexual hipoactivo (TDSH), es decir, una bajada de deseo sexual antes de que la menopausia asome para desgracia del sexo femenino. Este fármaco se pensó para tratar los síntomas de la depresión, pero, dato curioso, se descubrió que aumentaba el deseo sexual de quienes la tomaban.

Cómo actúa



La forma de actuar de la fibanserina es directamente a través de las sustancias químicas del cerebro que están asociadas con el estado de ánimo y el apetito sexual, al igual mecanismo que siguen los antidepresivos. A pesar de no tener muy claro qué es lo que hace exactamente que funcione, lo que sí se ha podido comprobar es que con la ingesta de este fármaco se aumentan los niveles de los neurotransmisores denominados: dopamina y norepinefrina, implicados en el deseo sexual de las mujeres.

Esta viagra femenina está destinada a mujeres que aún no han llegado a la menopausia, que presentan problemas de deseo sexual o hipoactivo, como lo llaman los expertos, junto a un estrés emocional ante la falta de líbido. Aunque parezca increíble, por la juventud de algunas, la población que más suele tener este tipo de problemas, al menos es Estados Unidos son mujeres de entre los 20 y 49 años.

Efectividad

En contra de lo que se pueda pensar, no actúa como la viagra, es decir, una no puede tomárselo horas antes de iniciar la relación sexual para incrementar su líbido, sino que es un tratamiento muy a largo plazo y tampoco existe la garantía de que sea 100% eficaz por lo que su eficacia y eficiencia dejan mucho que desear.

Para añadir más leña al fuego, las mujeres que notaron mejorías en sus relaciones sexuales la describen con un ligero aumento en sus relaciones sexuales, por no hablar de sus efectos secundarios, que también los tiene: mareos, náuseas y fatiga y no se puede mezclar con alcohol. Addyi no puede ser comprada directamente en la farmacia, debe ser recetada por el médico el cual, para poder diagnosticar este problema y recetarte el medicamento, debe descartar otro tipo de problemas relacionados como: que nos sean los efectos secundarios de otros fármacos, afecciones médicas, además d tener que justificar que realmente presentas dificultades en las relaciones afectivas.

No nos extraña que lo hayan echado para atrás ne dos ocasiones, sobran las palabras… para que aterrice en España es necesario pasar el filtro de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), pero vamos que, visto lo visto, mejor que se quede allí, porque parece ardua la tarea de que puedan recetártela y tampoco garantiza buenos resultados. ¿Se puede hacer peor un medicamento? ¿Para cuándo la igualdad en absolutamente todo para hombres y mujeres?.