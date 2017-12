Deseo sexual

Lo que puede conseguir la viagra femenina es el deseo sexual. Aunque parezca algo evidente, no todas las mujeres lo sienten por igual. Esto puede deberse a numerosos factores. Uno de ellos, puede ser el estar tomando ciertos medicamentos que reduce el apetito sexual por completo o por lo menos, lo intenta limitar. Claro que no es la única opción que se nos plantea. Aunque esta pastilla todavía no hace hincapié en todos ellos, bien es cierto que ya se ha planteado como una innovación.

Por otro lado, también ciertos factores psicológicos estarán presentes en las mujeres y en la relación con el sexo. Algunas veces pasamos por momentos de estrés o tensiones que nos repercuten en nuestra vida. Por ello, quizás se necesite de un medicamento como éste. Aunque es uno de los grandes beneficios también se han encargado de mostrarnos su peor imagen. Como medicamento que es, está claro que existen los riesgos. Según nos acercan los datos y los estudios quizás sean estos últimos más numerosos que sus beneficios pero los tiene y hay que mencionarlos.