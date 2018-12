Vestir en Nochevieja nos puede acarrear más quebraderos de cabeza de lo que imaginamos. Porque en ocasiones buscamos esos trajes impresionantes que son hacen hasta un agujero en nuestros bolsillos. Es cierto que cada uno tiene que ir a su estilo y cómodo, pero hoy te presentamos tres opciones simples.

Porque en la simplicidad también está la elegancia y el buen gusto. Así que, dependiendo de la fiesta a la que vayamos a acudir, siempre tendremos las mejores ideas. Verás que ya no es tan complicado el buscar un look para vestir en Nochevieja y que nos permita lucir toda nuestra esencia.

Vestido negro combinado con accesorios

Una de las opciones más interesantes es ésta. Porque cuando hablamos de un vestido negro, sabemos que estamos ante un básico. Eso sí, no tiene que ser un vestido lleno de lentejuelas. Sino que uno de lo más sencillo también nos servirá. Un vestido negro liso, tanto recto como con efecto tubo. Le vamos a añadir algunos complementos dignos de fin de año como collares vistosos o un cinturón y un bolso lleno de brillo. Ellos serán los que completen el look más festivo pero combinando una prenda totalmente básica.

Look con estilo y con jeans

Aunque no te lo creas, es una buena idea para Nochevieja. Los jeans siempre son capaces de transformar los estilos más básicos y casuales en otros semi-formales. Así que, si la fiesta a la que vas a acudir es en casa o bien, con amigos en un lugar también sencillo, puedes optar por esta idea. Unos pantalones pitillo dénim en color oscuro que irán perfectos con un body o camiseta con más detalles. Aquí puedes decantarte por algunos acabados de pedrería, bordados o encajes. No te será complicado encontrarlo en las tiendas low-cost y además, terminarás el look con unos zapatos de tacón. ¡Estilo y sencillez unidos de la mano!.

Brilla con una falda larga y un jersey

Quizás no te suene del todo bien, pero por un lado tenemos las faldas largas. Son de lo más variadas y podrás elegir alguna que lleve tul, que tenga un acabado asimétrico o bien, en tonos metalizados. Quizás ahora ya tu interés haya cambiado. Para completar un estilo así, podremos hacerlo con un jersey corto, con mangas abombadas o con escote asimétrico que le otorguen la originalidad a un acabado como éste. Los jerséis cortos con escote de hombros caídos también son otra de las mejores ideas para una falda larga y para vestir en Nochevieja. ¿No te parece que ya es hora de cambiar de look en un día así?.