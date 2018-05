Cuáles son las zapatillas de Paula Echevarría que arrasarán este verano

Tenemos claro que Paula Echevarría es todo un icono de la moda. No hace falta ni explicarlo, pero es cierto que cuando ella luce algún modelo o complemento, en pocas horas se agota. Parece que a la gran mayoría le encanta su buen gusto a la hora de elegir las prendas y de lucir los looks que suele presentar en sus redes sociales.

No es la primera vez que ocurre esto que hemos mencionado. Aunque en este caso, no hablamos de look en general sino de las zapatillas en particular. Un estilo propio de la primavera y también del verano. Así que, si quieres ir a la moda y al mismo estilo que ella, no te pierdas lo que más se lleva esta temporada.

Las zapatillas de Paula Echevarría que arrasan

Como bien hemos dicho, todo lo que ella se ponga, arrasará. Pero las zapatillas son una de las grandes claves para nuestro día. Han pasado de ser una opción solo deportiva a darnos un estilo muy casual y cómodo. De ahí que no solo se dejen ver con prendas de deporte sino también con vestidos, pantalones vaqueros o shorts.

La reina del estilo, ha sido vista con unas zapatillas de lo más originales. Se trata de unas sneakers con estampado a todo color pero cordones y suelas en blanco. Sí, es también de la firma Adidas y tienen un precio de 109 euros. Además, las combina con un vaquero azul de corte deshilachado, una camiseta de rayas y una chaqueta también azul.

Pero no nos podemos olvidar de la gorra, también de estilo marinero. Sin duda, un look que no ha dejado indiferente a nadie, de ahí que tengamos que hablar de él. Ya son muchas las personas que buscan unas zapatillas iguales o similares. Hoy en día no es nada complicado el hacerte con ellas. Además, no es la primera vez que Paula Echevarría se deja ver con un calzado como éste. La gran mayoría de las ocasiones, ha usado dos firmas bastante conocidas.

Las firmas de las zapatillas de Paula Echevarría

En más de una ocasión es cierto que se ha dejado ver con zapatillas de Adidas. Las más clásicas y cómodas en color blanco total, eran una de las grandes apuestas de la actriz. La otra firma que también está arrasando entre las influencers es ‘Break&Walk’. Ahí encontrarás un sinfín de modelos. Desde los estampados florales hasta los que cuentan con todo el ‘brilli-brilli’ necesarios para triunfar. Además, te sorprenderán los precios, porque la gran mayoría de las mismas, tienen un precio inferior a 50 euros. Es decir, puedes copiar los grandes looks, pero por menos dinero. ¿Y tú, qué estilo de zapatillas llevarás esta temporada estival?.