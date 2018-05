Kendall Jenner es una de las modelos más cotizadas del momento. Además de pertenecer al clan ‘Jenner-Kardashian’, la joven se ha hecho un hueco dentro del mundo del modelaje. Así que, ya sea por una cosa o por otra, siempre acapara todas las cámaras. ¡En esta ocasión no iba a ser menos!.

Ya un evento no lo es tal si no está en él alguna de las Kardashian y en este caso, no solo había una, sino que con un look muy especial. Un vestido transparente ha sido el causante de un gran revuelo. La noticia saltó en todas las revistas del corazón. ¡Ahora entenderás el porqué!.

El vestido de transparencias de Kendall Jenner

A pesar de que las fiestas privadas abundan tras un evento como el Festival de Cannes, parece que solo una celebrity captó toda la atención de la cámaras. Hablamos de Kendall Jenner quien apareció con un vestido transparente. Un color champán y con muchos brillos que dejaba poco a la imaginación. Pero es que a Kendall eso de la vergüenza no va con ella y así lo ha dejado ver en varias ocasiones.

El vestido era corto, como bien mencionamos con transparencias, y con mucho glamour. La ropa interior contaba con un color suave para que no destacara mucho, pero es cierto que la parte superior no la necesitaba. Ella misma confesó a una revista que ese día vio cómo sus pechos tenían un buen día. Digamos, estaban estupendos para ser mostrados, así que, ¿para qué se iba a poner un sujetador?.

Parece que las transparencias siguen estando en pleno auge. Así que, una fiesta como la que Chopard celebró, tenía que estar llena de joyas y de mucho estilo, así como de originalidad. La modelo optó por mostrar todo ello y parece que le ha salido redondo, más que nada porque no se ha dejado de hablar sobre el tema.

Kendall Jenner supera la prueba de fuego

Además de sorprender a todos los presentes con el modelito, la joven dio un paso más allá. Subió una imagen a su Instagram, desafiando a la red social. Ya sabemos lo estricta que puede ser con este tipo de detalles. Pero por el momento, parece que todavía la imagen sigue estando en el mismo lugar. Los complejos no son parte de una familia como ésta, porque cuando los han tenido, saben que el quirófano las esperan. Así que, en este caso, tanto por parte del público como de las redes sociales, parece que la joven del clan Jenner-Kasdashian ha superado todo lo que se le ponía por delante.