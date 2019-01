Los vaqueros boyfriend ya son conocidos por todos. Porque es una moda llega con fuerza a España y parece, que para quedarse. No es la primera temporada que podemos disfrutar de ellos, ni tampoco será la última. Cuando una tendencia se impone, lo cierto es que ya sabemos que tenemos para un tiempo.

Algo que nos encanta, porque si ya de por sí los pantalones vaqueros siempre son un gran recurso en nuestra moda, más aún cuando se trata de una opción muy versátil. ¡Seguro que quieres saber todo lo que se dice de ellos!. Pues solo aquí encontrarás las mejores respuestas.

Vaqueros boyfriend, un must

Son muchas las prendas que se consideran como un gran básico. Pues entre todas ellas, los vaqueros boyfriend son bastante protagonistas. Una prenda que la gran mayoría adora y no es para menos. Su versatilidad siempre es algo que nos encanta porque sabemos que la combinemos con lo que la combinemos, estaremos triunfando. Su corte es recto y suelen contar con un estilo más recto que otro tipo de pantalones que llevamos.

Por qué elegir unos vaqueros boyfriend

En primer lugar porque se pueden combinar con otras las prendas que queramos. En la época invernal, nada como añadirle un jersey de cuello vuelto combinado en colores o bien, con tonos suaves y rayas. Por otro lado, los chalecos de borreguillo también son una idea especial, al igual que las blusas blancas. Porque con ellas, podremos elegir un aire mucho más elegante, si la acompañamos de unos zapatos con ligero tacón.



Así que, como vemos, las opciones son bastante variadas. Esto hace que los vaqueros boyfriend sean todo un must. Pero es que por otro lado, al no quedar totalmente ajustados como ocurre con los pantalones pitillo, pueden llegar a disimular más de nuestro cuerpo. Porque siempre tendemos a intentar ocultar ciertas partes. Por ello, estos pantalones pueden ser nuestros mejores aliados. Su estilo casual y rompedor, hacen de ellos unos pantalones dignos de estar en nuestro armario y en nuestros outfits. Además, los encontrarás a precios muy razonables y para todas las tallas.

Porque no significa que si tienes algunos kilos de más ya no podrás usarlos. ¡Nada más lejos de la realidad!. Por eso, decimos que se trata de una prenda must. Porque gusta a todas y además, todas también podrán llevarla. Si tienes los muslos un tanto grandes o anchos, entonces este tipo de pantalones te quedarán perfectos. Puedes llevarlos doblados en la parte de los tobillos y optar por unos zapatos que estilicen, con tacón. ¡Verás el gran resultado!.