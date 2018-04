El último look de la Reina Letizia en la visita del Presidente de México

El pasado mediodía, los Reyes de España recibieron en el Palacio de la Zarzuela al presidente de México, Enrique Peña, y a su mujer, Angélica Rivera. No es la primera vez que se ven ya que los Reyes de España, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, ya han acudido a México para hacerle una visita. Aún así, este encuentro no ha pasado desapercibido, y no por los visitantes, sino por la propia Doña Letizia.

Doña Letizia ha escogido un look al que no nos tiene acostumbrados, un look muy dulce que, todo hay que decirlo, nos ha encantado. La reina consorte ha escogido un abrigo corto en color rosa palo con un estampado floral, muy propio para la época, de Carolina Herrera. Es una imagen poco habitual en la Reina de España, pero es una imagen que deseamos ver más a menudo, sin ninguna duda.

En cuanto a los accesorios, optó por unos salones rosas de la firma LoDi, una cartera de mano de color verde botella de Lidia Faro, pendientes en ambos tonos y un anillo en el dedo índice, algo que nunca habíamos visto en ella y que nos ha sorprendido muchísimo. La Reina Letizia estaba particularmente increíble en la visita del Presidente de México.

Pero no es solo el look dulce de la Reina Letizia lo que nos ha llamado la atención. También nos ha sorprendido la relación tan estrecha que han mostrado los reyes. Se han cogido de la mano, hemos presenciado mirandas cómplices y unas risas típicas de unos recién enamorados. Un comportamiento que no estamos para nada acostumbrados a ver en los Reyes de España, especialmente en el caso de Doña Letizia.

¿Han querido rectificar la imagen que dio la Reina Letizia en la pasada Misa de Pascua? Es muy posible ya que desde entonces, la figura de los Reyes de España ha sido duramente criticada. La monarquía no está en un periodo en el que pueda cometer errores, y es por eso mismo por lo que la Reina Letizia se ha mostrado como una mujer comprensiva, cariñosa y muy dulce. Muy por el estilo de la Reina Sofía, su suegra a la que no puede ver.

¿Veremos estos looks tan dulces en la Reina Letizia a partir de ahora? A nosotros nos ha encantado, pero estamos seguros de que volverá a sus looks más sobrios y elegantes porque, eso sí, nuestra reina es una de las más elegantes de todo el mundo, ¿No crees?