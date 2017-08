Si usas jeans, no cometas estos errores

Los jeans son una prenda versátil que se puede utilizar en multitud de situaciones. A fin de cuentas, el pantalón vaquero puede servir en ocasiones relativamente formales y es el favorito para ir de sport. Su uso está extendido en el mundo entero y es un look que combina a la perfección casi con cualquier fisionomía. Sin embargo, aunque sea muy difícil fallar a la hora de llevar unos jeans, se han de tener en cuenta una serie de factores para no hacer el ridículo.

Aunque no son necesariamente unos pantalones apretados, la elección de la talla es crucial si no quieres dar pena. Comprar una o dos tallas menos de lo que te corresponde puede ser fatal para tu estética. Se te notarán los michelines y el efecto visual no es nada bonito. Si bien hay hombres que declaran que los vaqueros ajustados son muy atractivos, para eso hay que tener una figura perfecta de la que no todo el mundo dispone.

Los pantalones rotos son un clásico de la moda. Se venden ya con jirones aunque pretenden dar la imagen de desgastados, pero lo cierto es que funcionan a la perfección para un look urbano y desenfadado. Sin embargo, en los últimos tiempos esta tendencia ha ido a más hasta límites insospechados, y en algunos modelos hemos visto que muestran más carne que tela. Como en todo, hay que buscar el equilibrio y que estén rotos en su justa medida, o de lo contrario nos exponemos a un ridículo a nivel social, especialmente en los entornos más conservadores, que siguen sin tener en alta estima este modelo de pantalones.

Otra moda que está bien siempre se lleve a cabo con prudencia es la de colocar parches en el pantalón. Algo que le da un toque vintage, puesto que es más de la época de los 90. En realidad, los parches tenían una función que iba justo en contra del párrafo anterior: ocultar los agujeros. Sin embargo, de la misma manera, los jeans ya se venden con los parches puestos, con el objetivo de mejorar la estética de la prenda y tratar de proyectar una imagen de la persona que la lleva puesta. Lo malo es cuando esa pasión por los parches va demasiado lejos y llenan la prenda. Por lo general, más de dos o tres parches sería algo excesivo, así que no hagas de un pequeño detalle el principal protagonista de tus jeans.

En realidad, solo hace falta un poco de sentido común para no cometer estos errores. Enfúndate tus jeans con sensatez y lúcelos con orgullo, pero siempre intentando que hagan resaltar tu figura, no avergonzarte ni hacerte parecer ridícula.