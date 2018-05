Sara Carbonero vuelve a marcar tendencia con su look

Vaya donde vaya, triunfa, como dice el lema de la cerveza cruzcampo. Sara Carbonero siempre consigue impresionarnos y darnos una lección de estilo en cualquier parte del mundo. No importa a qué evento asista o dónde se encuentre. Sara Carbonero siempre estará a la moda y lucirá un aspecto radiante que más de una querríamos tener cada día.

Pues bien, la última aparición de Sara Carbonero es una de esas en las que ha llevado un estilismo perfecto. Se trata del último partido de la Liga de Portugal. El Oporto, que es el equipo en el que lleva jugando tres años su marido, Iker Casillas, se hizo con el premio y celebraron el título de Liga con el Oporto en Estadio do Dragao, como solía hacer con el Real Madrid.

Todos han celebrado esta victoria, desde los aficionados hasta los familiares y, por supuesto, no podían faltar los hijos de Iker y Sara, Martín y Lucas. Los pequeños llevaban las camisetas del equipo de su papá, pero, ¿Cómo iba vestida Sara para la ocasión?

Sara ha marcado tendencia con su look, como hemos adelantado. Ha acudido al evento toda vestida de blanco, con un pantalón de campanas y flecos al final de la pierna y una blusa bastante fluida y cómoda. Pero no es la ropa lo que ha marcado la tendencia. Sino la bufanda del equipo.

Sara decidió que la bufanda podía ser un accesorio ideal para la ocasión, y lo usó. La periodista decidió ponerse la bufanda como cinturón. Así se verían los colores a la perfección que casan con su look total white. Y triunfó. Vimos como una vez ganaron el partido y Sara apareció en escena, muchas personas se colocaron la bufanda de igual manera. ¡Si es que donde va Sara, triunfa! Claro está que este look no lo veremos más, al menos no de momento, ya que ha sido una tendencia momentánea para celebrar el momento.

¿Seguirán en Oporto para la temporada que viene? Existen muchas preguntas alrededor de la familia Casillas-Carbonero ya que aún no saben dónde estarán dentro de un tiempo. Sara adora Oporto y parece que Iker también, por lo que no descartan quedarse en esta ciudad. No obstante, todo depende del equipo y de si decide contar una vez más con Iker Casillas para que defienda su portería.

Desde que Sara Carbonero está en Oporto la hemos visto con looks más relajados y fluidos propios de una mujer joven, alegre y despreocupada. Además, parece que tanto Martín como Lucas adoran la ciudad en la que están creciendo. Por ello es posible que los veamos durante una temporada más aquí, en Portugal.