Sara Carbonero se adelanta al verano y presenta los bolso de moda

Sara Carbonero sigue creando tendencias allí a donde va. Si la it girl decide llevar unas sandalias concretas, estas se terminarán agotando en muy poco tiempo. Ya lo hemos podido ver con algunos de los últimos looks que ha llevado la mujer de Iker Casillas. Ahora, Sara se ha adelantado al verano y ha lucido uno de los bolsos de moda que van a triunfar este verano, el bolso de bambú que ya tiene clones low cost en todas las firmas, españolas y no españolas.

En este caso, la periodista mamá de Martín y Lucas ha apostado por uno de los diseños de Mango, una de sus firmas predilectas. Este bolso de moda de Sara Carbonero, como ya decíamos, está tejido en fibra de bambú y tiene acabados hechos completamente a mano, de ahí su precio. El bolso de Mango de diseño redondeado cuesta 60 euros. Aún quedan algunas existencias en tiendas, aunque no aseguramos que dentro de un par de días siga estando.

Sara Carbonero ha combinado esta fantástico bolso con un vestido de rayas muy playero y unas zapatillas converse. Un look muy desenfadado y perfecto para dar un paseo por las calles de Oporto, ciudad en la que reside junto a sus dos hijos y a su marido.

Pero este no es el único bolso de estilo veraniego que ha presentado Sara Carbonero en estos días. Unos días antes vimos como lucía un bolso de asa larga que está fabricado de forma artesanal en Bali en color beige, perfecto para el verano. Ya sabemos que Sara siempre lucha por la igualdad y por los más desfavorecidos, es por eso por lo que no es raro que la presentadora de deportes se haya decantado por este bolso veraniego.



En esta ocasión, Sara decidió combinarlo con sus inseparables Converse, con un vestido largo y fluido y una cazadora vaquera, un look perfecto para los días en los que no tenemos ni temperaturas muy bajas ni muy altas. Eso sí, la periodista ya ha confesado en más de una ocasión que está deseando que llegue el verano. Es la época en la que más puede disfrutar.

El bolso de Bali es casi imposible de conseguir, pero puedes optar por el bolso de Mango (cuanto antes, mejor), o también otro de los cientos de modelos que saldrán en los próximos días en las firmas de low cost. No tendrás que esperar mucho tiempo para tener tu bolso de moda y adelantarte al verano como Sara Carbonero.