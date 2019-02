El pelo rubio mostaza es la nueva tendencia que se impone en este 2019. Parece que los colores en cuanto a tintes se refiere, siempre son de lo más variados. Las tonalidades claras y que engloban los tintes rubios siempre suelen ser los protagonistas sin dejar de lado marrones o negros azabaches.

Claro que de todos ellos, hay una nueva tonalidad que se está abriendo camino. El pelo rubio mostaza ya es toda una realidad, y tienes que descubrir de qué se trata así como de lograrlo. Es la versión contraria al cabello más rubio o al tono platino, que tanto hemos visto durante años. ¡Descubre a ver qué te parece!.

¿Cuál es el pelo rubio mostaza?

Pues es uno de los tonos más llamativos, pero desde luego no tanto como el platino. El pelo rubio mostaza cuenta con un gran protagonismo y en él se mezclarán tonos amarillos con naranjas, hasta conseguir este delicado color. Lo bueno de esta nueva idea es que no necesitas teñirte por completo, sino que también puedes decantarte por aplicar unos reflejos o mechas. Con ellos conseguirás un cabello con más sensación de volumen, color y brillo. Lo hemos visto vía Instagram y tanto ha gustado, que se ha quedado con nosotras. Una forma muy especial de añadir esas pinceladas de color que tanto nos gustan. ¡En tinte o mechas, el rubio mostaza llega para quedarse!.

Cómo conseguir un bonito tono rubio mostaza

Lo cierto es que teñirse por completo de un color como este, sí que puede ser demasiado llamativo. Pero claro está que eso va en el gusto de cada persona. Por eso, si tienes el cabello castaño, podrás conseguir unas mechas de lo más originales combinando esta tonalidad con el tuyo natural. Si eres morena, tampoco debes preocuparte, porque puedes obtener un color más que perfecto con la decoloración. Pero no te asustes, ya que no será tan agresiva como para un color más claro. Por lo que no dañará tanto tu cabello. De manera que cuando tengas el rubio mostaza en tu melena, te darás cuenta de que aporta un gran brillo a tu expresión.

Como cuidar el cabello teñido

Como acabamos de mencionar, no se trata de un tinte tan agresivo como otros. Pero lo cierto es que mientras estemos con un cabello teñido, siempre va a requerir de unos buenos pasos para tratarlo de manera adecuada. Una manera que empieza por aplicar mascarillas y acondicionadores tras el lavado, que sean específicas para el cabello teñido. Más que nada, porque le aportarán todos los nutrientes que necesita. Es más, siempre podemos hacer nuestras propias mascarillas en casa. Lo que necesitamos serán ingredientes hidratantes como el aguacate, el aceite de oliva o la miel.