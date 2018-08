El pantalón palazzo se ha instaurado como la nueva moda. No nos extraña, ya que consigue adaptarse a los diferentes looks que tenemos por delante. Desde poder lucirlo en eventos más elegantes como en otros semi-formales o para acudir a la oficina cada día.

Si quieres disfrutar de más ideas, aquí te dejamos con algunas de ellas. Solo así, podrás disfrutar del pantalón palazzo cada día. Cuentan con más ventajas de las que podías imaginar. ¿Todavía no tienes tu modelo de palazzo?, pues fíjate en todos los que siguen porque te van a conquistar.

Cualidades del pantalón palazzo

En primer lugar, nada como desvelar todas las buenas cualidades que nos dejan los pantalones palazzo. Suelen ser de tiro alto y con goma en la parte de la cintura. Algo que siempre es de lo más favorecedor. Para quien tenga un poco de barriga, se disimulará mejor que nunca. Además, te harán parecer más alta y como no, podrás usarlos en diferentes momentos de tu semana porque son de lo más cómodos. Eso sí, recuerda comprar siempre tu talla, porque si te quedan demasiado flojos no resultará nada favorecedor.

Pantalones palazzo para grandes eventos

Cuando se trata de un evento formal como puede ser una boda, lo pantalones palazzo son una de las mejores opciones. Puedes lucir un look monocromático, es decir de un mismo color, o bien combinar varios. Se llevan mucho más los pantalones lisos que dejan ver con blusas de gasa o ciertos toques de encaje. Algo que añade más elegancia.

Palazzo para ir a la oficina

Para ir al trabajo también debemos ir de lo más cómodas. Así que, nada como ponernos unos pantalones palazzo. En este caso, podrás optar por los estampados de rayas, que tanto se han visto esta temporada. Puedes optar por camisetas o blusas de colores no demasiado vibrantes. Los básicos como el blanco o el negro así como los neutros siempre serán perfectos para ti.

Para un estilo más informal

Si quieres disfrutar de un look más informal, entonces te puedes dejar llevar por unos pantalones en colores más llamativos o con grandes estampados. Luego, como parte superior, los podrás combinar con jerséis finos o camisetas más básicas. Para los pies nada como sandalias sin tacón o unos cómodos deportivos. Recuerda que estos pantalones combinan genial con una camiseta de rayas marinera. Así que como vemos, se trata de una de la mejores opciones que tenemos en nuestra moda. Si todavía no contabas con él, ya no puedes esperar más.